Забранено ще бъде движението и паркирането на МПС в района на зала „Балканстрой“

Движението и паркирането на пътни превозни средства в района пред зала „Балканстрой“ върху общински поземлени имоти с идентификатори 56722.652.199, 56722.561.918 и 56722.561.916 по кадастралната карта на гр. Плевен ще бъде забранено на 17.09.2025 г. /сряда/ от 08.00 до 13.00 часа, гласи заповед на Кмета на Община Плевен.

Причина е провеждането на пълномащабно съвместно тактическо учение на състава на МВР „Буря 2025“ за прилагане на нормативно разписаните действия при терористична заплаха или реализиране на терористичен акт, което ще се проведе на територията на гр. Плевен през периода 16.09.-19.09.2025 г., и осигуряване в тази връзка на необходимите условия и материална база на органите на МВР, опазване на обществения ред и недопускане инциденти в района на спортна зала „Балканстрой“.

Директорът на ОП „Жилфонд“, след предварително уведомяване на ползвателя Сдружение “Баскетболен клуб Спартак – ПЛ“, да предостави временен достъп на участващите в учението служители на МВР до сградата на зала „Балканстрой“ в гр. Плевен, ул. „Гривишко шосе“ №1, на 11.09.2025. от 09.00 до 12.00 часа и на 17.09.2025 г. от 08.00 до 13.00 часа, гласи още Заповедта.

