четвъртък, септември 25, 2025
Последни:
Региона

За трета поредна година старозагорското село Маджерито празнува „Вълшебството на подправките“

Редактор


Трети фолклорен празник „Вълшебството на подправките“ ще отбележат в старозагорското село Маджерито на 4 октомври 2025 г. (събота). Празникът ще започне в 17.00 ч. на площада пред Читалището.

Организатори на събитието са НЧ „Пробуда – 1928 г.“ и кметството на село Маджерито с подкрепата на Община Стара Загора.

Тази година специални гости на празника ще бъдат Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“ – с. Бъта, където се организира празник на Шарената сол.

Ще се проведе и конкурс за най-добро традиционно ястие.

Очакват ви вкусни изненади, музика, танци с участието на оркестър „Стара Загора“.

Повече информация за конкурса може да намерите на Фейсбук страницата на читалището.

Интересно от мрежата

Вижте още

Областният управител Драгомир Драганов ще участва в кампанията „Да изчистим България заедно“

Редактор

Младежи- стажанти вдъхновяват нови творчески ателиета в Дом на хумора и сатирата

Редактор

Бургас се включва в европейската инициатива за безплатна профилактика на аневризма на коремната аорта

Редактор

Pin It on Pinterest