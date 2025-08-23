За шеста поредна година в Чилнов се провежда празникна плодородието

По традиция събитието събра стотици гости от България и Румъния

За шеста поредна година в село Чилнов, община Две могили, се провежда кулинарно-фолклорният „Празник на плодородието”. Това е едно най-популярните събития в региона и винаги привлича стотици гости от цялата страна, както и от съседна Румъния. Припомняме, че началото на инициативата бе поставено при кмета Божидар Борисов. Началото на празника бе дадено от областния управител Драгомир Драганов и кмета на Две могили Мариета Петрова. „Дни като днешния ни напомнят колко важно е да съхраним връзката си с природата, да ценим плодовете на нашия труд и да предаваме тази обич и уважение на следващите поколения“, каза Драганов. Той посочи още, че земята е нашата най-голяма съкровищница. „Ако я даряваме с грижа и уважение, тя ни отвръща с богатство и благодат. Нека си пожелаем плодородие и в душите – повече доброта, сърдечност и топлина. Нека всяка година бъде по-богата и по-щедра“, допълни областният управител. По неговите думи подобни инициативи пазят идентичността на българина, носят красота и мъдростта от миналото и учат младите поколения на уважение към корените. Не на последно място Драганов апелира присъстващите да се гордеят с родните традиции, да почитат и носят със себе си – не само в празничните дни, а и в делника. „В динамиката на съвременния свят често бързаме напред – търсим новото, гоним бъдещето, но на практика всяко наше утре стъпва върху корените на вчерашния ден“, категоричен бе Драганов.

„Днес отдаваме почит на труда на нашите земеделци, градинари и стопани – хората, които с любов и постоянство превръщат земята в благодат и осигуряват изобилието на нашата трапеза. Плодородието не е само дар от природата, а и плод на упорит труд, грижа и всеотдайност“, каза от своя страна кметът Петрова. „Този празник е символ на нашата връзка със земята и традициите. Той ни напомня, че когато сме единни, когато пазим и предаваме опита на нашите предци, когато обичаме родния си край, тогава винаги ще има бъдеще за нашите деца и нашите села. Плодородието не е само богатството на нашата земя – то е символ на надеждата, на вярата и на обичта към родния край“, допълни Петрова. „Вашият труд е честен и тежък, но без него нямаше да има берекет, нямаше да има празник. Бъдете благословени за усилията си – за всяка засята нива, за всяка окосена ливада, за всеки плод, отгледан с обич и грижа“, с тези думи кметът на Две могили се обърна към земеделците и стопанките на Чилнов, тези, които не жалят сили, за да има хляб на трапезата и да е пълна кошницата. „Радвам се, че тук – в Чилнов – съхранявате традициите живи. Че този празник събира малки и големи, роднини и приятели, и ни напомня, че когато сме заедно, когато сме единни, тогава селото ни е живо и бъдещето му е сигурно“, каза още Петрова. Тя пожела на хората от селото здраве, берекет и благоденствие.

„Реализирането на това събитие е една идея от 2018 година, която се заформи с покойния кмет на община Две могили Божидар Борисов. Всяка година надграждаме инициативата. За мен този празник е моят рожба, която си я отглеждам всяка година и по-малко, по-малко тя израства и се превръща в най-красивото дете на община Две могили“, каза пък Галя Додева, която е секретар на местното читалище и основен организатор на превърналото се в традиция събитие. Организатори на празника са Народно читалище „Светлиа – 1927“ и кметство с финансовата подкрепа на Община Две могили и спомоществователи. Жителите и гостите на Чилнов ще се насладят на фолклорните изяви на групи от 15 общини на България – Габрово, Тутракан, Силистра, Дряново, Ценово, Сливо поле, Велики Преслав, Търговище, Иваново, Червен бряг, Стражица, Ситово, Борово, Русе и Две могили – общо 400 участници. Всеки участник ще получи тематичен сувенир от празника. За трета поредна година атракция ще бъде Цветелин Радулов от Сдружение „Приказка за България” Русе, който ще приготви вкусна градинарска чорба и мекици. За първа година гости на празника ще бъдат добруджанците семейство Калина и Михаил Михайлови от село Шуменци, община Тутракан, които ще приготвят качамак по стародавна рецепта, а веселите кулинарки от село Попина, община Ситово, ще приготвят сачките на баба. За малките деца и тази година ще има разходка с магарешка каручка до реката. Специален гост по-късно през деня ще бъде и народният певец Юлица Урлея, както и Свилен Тодорински. Ще се проведат и редица конкурси, свързани с темата за плодородието.

Сред гостите на събитието бе и заместник-кметът на Община Две могили Красимира Русинова, както и общински съветници, а молебен за здраве и благоденствие бе отслужен от отец Емилиян от Русенската света митрополия.

