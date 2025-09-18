За поредна година Община Пещера се включва в инициативата „Да изчистим България заедно”
На 20 септември 2025 г. (събота) за пореден път ще се проведе най-мащабната доброволческа инициатива у нас „Да изчистим България заедно”.
Тя цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.
По традиция кампанията ще се проведе в рамките на Световния ден на почистването (World Cleanup Day).
Община Пещера ще осигури допълнителни съдове за събиране на генерирания отпадък, разположени на следните места:
На обръщалото в посока с. Св. Константин
В кв. „Изгрев“ – до супермаркет „Лазур“
На пл. „Христо Ботев“
До бившия паметник на космонавтиката
На улицата в посока кв. „Едивирен“
За разделно събиране:
На ул. „Симон Налбант“
Зад бензиностанция „Лукойл“
В края на с. Радилово /път за К. Димитриево/
Общинска администрация –Пещера призовава гражданите да се включат в инициативата!