За поредна година Община Пещера се включва в инициативата „Да изчистим България заедно”

На 20 септември 2025 г. (събота) за пореден път ще се проведе най-мащабната доброволческа инициатива у нас „Да изчистим България заедно”.

Тя цели да изгради обществена чувствителност по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

По традиция кампанията ще се проведе в рамките на Световния ден на почистването (World Cleanup Day).

Община Пещера ще осигури допълнителни съдове за събиране на генерирания отпадък, разположени на следните места:

На обръщалото в посока с. Св. Константин

В кв. „Изгрев“ – до супермаркет „Лазур“

На пл. „Христо Ботев“

До бившия паметник на космонавтиката

На улицата в посока кв. „Едивирен“

За разделно събиране:

На ул. „Симон Налбант“

Зад бензиностанция „Лукойл“

В края на с. Радилово /път за К. Димитриево/

Общинска администрация –Пещера призовава гражданите да се включат в инициативата!

