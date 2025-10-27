За първи път СБЖ – Велико Търново връчва награда „Показалец“

В навечерието на Деня на народните будители великотърновската организация на Съюза на българските журналисти ще връчи за първи път наградата „Показалец“ – висок символ на признанието към онези личности от област Велико Търново, които с делата, мисълта и примера си осветяват пътя на обществото.

Решението за наградата бе взето на събрание на Дружество № 4 във Велико Търново в началото на този месец. На него присъстваха 16 от 29-те редовни членове на организацията. Трима бяха упълномощили свои колеги да ги представляват.

Наградата носи име, което е едновременно метафора и послание, защото цели да откроява хората, които сочат пътя към доброто, знанието, добродетелта и достойнството. Тя е израз на убеждението, че истинската обществена мисия на журналистиката е да вижда, назовава и показва това, което другите често пропускат. С това отличие членовете на Дружество №4 на СБЖ отдава почит на хора, които са извън журналистическата гилдия – граждани, културни дейци, общественици, учени, просветители.

Първият носител на статуетката, създадена по художествен проект на скулптора Денислав Сираков, ще стане дългогодишният главен уредник и завеждащ отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей Тодорка Недева. В продължение на близо 40 години тя проучва и популяризира културно-историческото наследство на родния си град. Интересите й са насочени към политическото, икономическото и най -вече културното развитие на Велико Търново и региона от Освобождението до наши дни. Нейното верую е, че със своята богата и държавнотворна история Търновград е едно от чудесата на България и като музеен специалист се стреми да разкрива неговото минало така, че да го обичат и да се гордеят с него не само старостоличани, но и всички наши сънародници, а чужденците да пожелаят отново да посетят града на Асеневци. Тодорка Недева е автор на повече от 40 научни публикации, над 3 000 научно-популярни статии и на книгите „Търновските генерали 1878 – 1944”, 2008 г.; близначните „Търновски делници 1878 – 1944” и „Търновски празници 1878 – 1944“, 2009 г., които са наградени на Прегледа на литературната продукция на Велико Търново през 2011 година; „От началото до наши дни. Ловното движение във Великотърновско“ (в съавторство с Милка Денева), 2018 г.; „Търновските кметове 1877 – 2019“, 2019 г. С желание откликва на многобройните покани за среща с читатели на своите книги.

Тодорка Недева остава вярна на историческите факти и полага усилия да представя миналото по един по-достъпен и любопитен начин. Целта й е така да привлече интереса на повече хора към нашата история. Автор е и на посрещнатите с интерес рубрики в областния всекидневник „Борба“, сред които „Изрезки от старите търновски вестници“, „Един ден от историята на старата столица“, „Старо Търново. Страници от миналото“ и др. Радва се, когато читатели откликват с благодарност на прочетеното, а някои дори благодарение на нейните статии предоставят на музея „изровени“ от домовете си вещи, снимки и документи, за които дори не са и подозирали, че представляват интерес за миналото на града и региона. Сега тя подготвя за печат книга за Туристическата хижа на крепостта Царевец, както и история на гр. Дебелец. Мечтае да напише книга с работно заглавие „“Историята на Велико Търново в 365 дни“.

През годините Тодорка Недева има стотици радио и телевизионни изяви, свързани с представянето на важни за нашата история и култура събития и личности.

Важна част от дейността й като музеен специалист е участието й в реализирането на експозиции. Тя е в екипа на РИМ – Велико Търново, извършил проучвателната, събирателската дейност и подготвил тематико-експозиционния план за откриването на Историческия музей в Полски Тръмбеш. Участва в експонирането на раздела за следосвобожденската история на града. Историческият музей в Полски отваря врати за посещение на 8 септември 2007 година.

Тодорка Недева участва в екип за обновяването на експозицията в музей „Затвор“, включващо допълване на интериора на килия от 30-те години на ХХ век и експониране на помещението за свиждане и на директорския кабинет. Обновената експозиция е открита на 15 април 2011 година.

В дългогодишната си кариера участва като член на екипи, или като куратор, в експонирането на над 40 временни изложби от регионален и национален мащаб.

Церемонията за връчването на наградата „Показалец“ ще се състои от 17. 00 часа на 30 октомври (четвъртък) в РНБ „П.Р.Славейков“ във Велико Търново.

