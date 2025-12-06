събота, декември 6, 2025
Последни:
Региона

За първи път Хасково е домакин на Държавно първенство по кудо за деца

Редактор

Над 60 състезатели от шест клуба от страната участват в Държавното  първенство по кудо в Хасково. Шампионатът е част от Спортния календар на Община Хасково. На церемонията по откриване на първенството присъстваха главният експерт „Спортни дейности“ в Община Хасково Деян Александров и заместник-председателят на федерацията по кудо Калин Стоянов. Амбицията на организаторите от Община Хасково и Спортен клуб по бойни изкуства – Русев Хасково е градът ни да се утвърди като център на кудо и следващата година държавното първенство да обхване повече възрастови групи.

Интересно от мрежата

Вижте още

Близо 1 млн. лв. глоби са наложили от Областния отдел на автомобилна администрация в Русе

Редактор

Областният управител на Русе Драгомир Драганов с поредно високо отличие

Редактор

Таекуондо клуб „Хаук“ продължава да жъне успехи

Редактор

Pin It on Pinterest