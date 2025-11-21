За истината, уважение, доверие, доброта настояха учениците – победители в Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2025 г.“

Победителите в Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2025 г.“ от 5общини – Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево, бяха наградени на церемония в Съдебната палата в гр. Дупница. Учениците твориха в три категории:„Литературно творчество“, „Изобразително изкуство“ и „Фотография“. В конкурса участваха рекорден брой деца от Област Кюстендил – 245.Домакини на днешната церемония бяха съдия Пенка Братанова – административен ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил и съдия Иван Димитров – административен ръководител, председател на Районен съд – Дупница.

Окръжен съд – Кюстендил, заедно с районните съдилища в Дупница и Кюстендил организира конкурса „В страната на Справедливостта“ за шеста поредна година. Той е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2025 / 2026 г. и се провежда със съдействието на Висшия съдебен съвет и Регионалното управление на образованието в Кюстендил.

Конкурсната комисия бе в състав: Мина Павлова и Йоана Такова – младши съдии в Окръжен съд – Кюстендил и Калин Василев – съдия в Районен съд – Кюстендил отличи 45 ученици.

„Благодарим на всички 245 добри деца, които застанаха зад каузата на конкурса „В страната на Справедливостта“. Горди сме с всяко едно от тях! Затова и ще спазим традицията награда да получи всеки участник. Ще цитирам Владимир Владимиров от Професионалната гимназия по транспорт в Дупница, автор на една от наградените литературни творби – „Ключът към справедливостта“. Главният герой в разказа, Алекс открива стар метален ключ в библиотеката на училището си, с гравиран на него надпис: „Отварям само там, където има истина!“. По- късно, Алекс осъзнава, че истината не се заключва. Тя просто чака някой да има смелост да я отвори. И, да, убедена съм че Вие деца сте смели хора, с добри сърца!“, заяви съдия Пенка Братанова, председател на Окръжен съд Кюстендил.

Председателят на Районен съд – Дупница, съдия Иван Димитров изрази задоволството си от поредната среща с талантливите деца.

„В продължение на казаното от съдия Братанова, ще Ви разкажа за главния герой – Лилия, в разказа на Йоана Георгиева от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница. Лили също намира ключ, даже 3 ключа: Ключът истината; Ключът на Доверието и Ключът на честта. С тези 3 ключа, тя променя Страната на несправедливостта. Лилия знаеше, че в реалния свят несправедливостта съществува, но ако човек вярва в доброто и стои зад честта си, може да промени всичко“, каза съдия Иван Димитров.

Победителите от тазгодишното издание на конкурса:

Категория ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

1- 4 клас

На трето място се класира – ЛъчезараДимитрова Капсъзова, на 8 години- ученичка в 2-ри клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Дупница; ръководител Иван Стоянов

5- 7 клас

1. Йоана Димитрова Георгиева, на 12 години – ученичка в 6-ти клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Дупница; ръководител Биляна Спасова

2. Константин Емилианов Попов, на 11 години – ученик в 5-ти клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Сапарева баня; ръководител Кристина Попова

3. Виктория Несторова Иванова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Дупница; ръководител Юлия Чорапинова

Насия Атанасова Бошикьова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ гр. Бобошево; ръководител – Йорданка Борисова

8– 12 клас

Трето място за Елена Миткова Петрова, на 17 години – ученичка в 12-ти клас на ПГ „Христо Ботев“ гр. Дупница; ръководител Ваня Шангалова

Трето място и за Владимир Христов Владимиров – ученик в 11-ти клас на ПГ по транспорт, гр. Дупница.

Категория ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1-4 клас

1. Магдалена Атанасова Йорданова, на 10 години – ученичка в 4-ти „б“ клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня; ръководител Кристина Попова

Трето място за Борис Емилов Димитров, ученик в 2 – ри „б“ клас на ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр.Дупница; ръководител Катя Иванова

5-7 клас

1. Велизара Димитрова Капсъзова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница

2. Александра Николаева Йорданова, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница

Велизара Никлина – ученичка в 6-ти клас на СУ „Христо Ботев“ гр. Сапарева баня

3. Александра Димитрова Мирчева, на 13 години – ученичка в 7-ми клас на ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Дупница

Веселина Кирилова Калинкова, на 12 години – ученичка в 6 – ти клас на СУ „Христо Ботев“ – гр. Кочериново; ръководител – Налян Стоянова

Стилияна Богомилова Шушкова, на 13 години – ученичка в 6- ти клас на ОУ „Аверкий Попстоянов“ – гр. Рила;ръководител – Пламена Стойчева

8-12 клас

Второ място за Даниел Александров Попов, на 14 години – ученик в 8-ми „в“ клас на ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница; ръководител Иван Бечков и Михаела Мартинова Димитрова, на 14 години – ученичка в 8-ми „а“ клас на ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница; ръководител Иван Бечков

Всяко едно и децата сподели пред публиката на награждаването какво е посланието, което отправя с творбата си, заставайки зад каузата „Искам да живея в страната на Справедливостта“.

Отличените ученици получиха пъзели, безжични слушалки и bluetooth колонки. Наградите връчихапредседателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова и председателят на Районен съд – Дупница, съдия Иван Димитров.

Отличените рисунки, литературни произведения и фотографии ще могат да бъдат видени и прочетени на Фейсбук страницата „Кюстендилски съдебен район“.

