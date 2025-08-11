Йордан Младенов пред СТАНДАРТ: Перистера вдъхна нов живот на Пещера

Новата ни цел е създаването на исторически комплекс, казва Йордан Младенов, кмет на Община Пещера и председател на Постоянната комисия по европейски фондове, механизми и инструменти към НСОРБ

Кампанията „Чудесата на България“ ни даде увереност и безценното усещане за принадлежност и гордост

Със специално издание, изпълнено с история, вдъхновение и национална гордост, вестник „Стандарт“ отбелязва 33 години журналистика със сърце и кауза.

Тазгодишният празничен брой е още по-ценен – защото празнуваме и 15 години кампания „Чудесата на България“, която промени начина, по който говорим и мислим за културното наследство. Колекционерският брой съдържа 40 специални страници за Чудесата. Днес ви представяме едно от тях – крепостта Перистера в Пещера!

* Бранд Пещера е история, култура, традиции, вино, музика, природа и преди всичко – хората

* Крепостта на гълъба повиши самочувствието ни, привлече туристи

* Градът ни гледа към бъдещето, младите се развиват

* Днес туристите търсят не просто лъскави курорти, а истински истории

– Г-н Младенов, крепостта Перистера, която бе реставрирана преди 11 години, се превърна в една от най-големите културно-исторически атракции в България. Тя беше избрана през 2014 г. и за Чудо на България, получи и приза „Крепост на десетилетието“. Как Крепостта на гълъба промени Пещера и туризма в града?

– Преди всичко трябва да кажа, че Пещера съхранява богато културно-историческо наследство, което ни дава основание и самочувствие да заявим и покажем на България, Европа и света, че сме носители на една култура, съчетала в себе си културите на няколко древни цивилизации, като праисторическата, гръцката, тракийската, римската, византийската, османската и българската. И всички те са оставили своя отпечатък в културните пластове на нашия град.

Крепост Перистера се превърна в истински символ на възраждането на Пещера като туристическа и културна дестинация, което повиши самочувствието на хората от Пещера. Откакто бе реставрирана, тя привлече вниманието не само на български, но и на чуждестранни туристи, стана център на множество културни събития, концерти, исторически възстановки и фестивали. Това даде нов живот на града – Пещера се превърна в предпочитана дестинация не само за организирани туристи, но и за хора, търсещи автентично преживяване.

Перистера е уникална със своята архитектура и история, но и с енергията, която носи. Благодарение на нея, Пещера влезе в туристическата карта на България и стана привлекателно място за инвестиции в сектора. Днес тя е не само туристическа атракция, но и живо културно средище, което събира поколения и съхранява историческата ни памет.

– С какво кампанията „Чудесата на България“ подпомогна местните власти в опазването на културно наследство, които стопанисват?

– Кампанията „Чудесата на България“ повиши не само обществената чувствителност към значимостта на обектите, които местните власти управляват, но и ангажираността на институции, частни инвеститори и граждани в тяхното опазване и развитие.

За нас тя даде увереност в усилията ни и постави крепост Перистера и останалите местни забележителности в светлината на прожекторите, спомогна да привлечем допълнително внимание, средства и посетители. Кампанията създаде усещане за принадлежност и гордост, което е безценно, когато говорим за устойчиво управление на културното наследство. Благодарение на нея, културният туризъм вече е част от стратегическите приоритети в развитието на общината.

– Кампанията „Чудесата на България“ бе надградена с модерния разказ за култура, история, туризъм, иновации и младите таланти на страната ни, наречен Бранд България. Като се има предвид, че туристите днес все повече търсят не модните курорти и лъскавите дестинации, а региона, градчето, селцето, отделната къща или ферма, какво е за Вас Бранд Пещера? Какво включва той?

– Това е съвременната визия на нашия град – не просто лого или рекламна кампания, а разказ за място с душа. Бранд Пещера е много повече от туристическа дестинация. Това е дестинация Пещера – кръстопът на минало и съвремие. Пещера е история, култура, традиции, вино, музика, природа и преди всичко – хората. Ние предлагаме не просто атракция, а преживяване – от уникалните пещери и археологически находки, които свидетелстват за древните цивилизации до живата култура и традиции, които пазим и развиваме днес.

В същото време Пещера е място, което гледа към бъдещето. Тук младите хора имат възможност да се развиват, да творят и да въвеждат иновации, които да направят града още по-привлекателен. Ние залагаме на устойчив туризъм, който да запази природата и културните ни ценности, но и да предложи автентични и пълноценни преживявания на нашите гости.

Днес туристите търсят не просто лъскави курорти, а истински истории, автентични места и емоции – и това е точно това, което Пещера може да им даде.

– Винаги сте казвал, че бъдещето на Пещера е в културно-историческия туризъм. Какви са новите Ви цели?

– Да, убеден съм, че културно-историческият туризъм е стратегическото бъдеще на Пещера. Имаме не само богато наследство, но и ангажирана общност и визия за развитие. След успеха на крепост Перистера, която се утвърди като емблема на града, следващата ни амбиция е създаването на уникален интегриран културно-исторически комплекс, който да обединява ключовите обекти на Пещера в едно цялостно преживяване за туристите.

Този комплекс ще включва:

* Крепост „Перистера“ – с изключителната си историческа и емоционална стойност;

* Историческия музей на Пещера – с модерни постоянни и временни експозиции, които ще обогатят представата за миналото и културата на региона;

* Исторически парк „Неолитни селища от Пещерската котловина“ – проект с огромен потенциал, който ще разкрие на посетителите ранната история на тези земи и ще създаде връзка между различните епохи на човешко присъствие тук.

Целта ни е да създадем живо пространство, което образова, вдъхновява и привлича – не само туристи, но и ученици, изследователи, творци. Работим активно по идеи за дигитализация, интерактивни изложби и събития на открито. споредно с това работим за реновиране на общинската инфраструктура – пътна, социална, спортна, образователна и за младите хора. Изградихме модерен младежки център, в който младите хора в Пещера да се събират с нови идеи, активности и компетентности. Предстои изграждането на спортна зала и нова социална инфраструктура.

Всичко това заедно с културния туризъм развива населените ни места и допринася за повишаване на качеството на живот. Защото хората са най-важниЕ

– Кои са следващите културно-исторически атракции, които се развивате?

– Развитието на културно-историческите атракции е дългосрочен приоритет за Община Пещера и сме твърдо решени да надградим вече постигнатото. Планираме изграждането на нов музей на открито, както и интерактивна музейна експозиция, която ще включва археологически артефакти, мултимедийни инсталации и образователни програми. Това ще даде добавена стойност на нашето културно предлагане и ще привлече различни публики – от ученици до туристи с интерес към древността.

Ще продължим да обогатяваме крепост Перистера, като в момента подготвяме проекти за нови атракции в крепостта – реконструирани крепостни съоръжения, бойни машини, въоръжение и защитни механизми, които ще пресъздадат атмосферата на Средновековието по впечатляващ и образователен начин с интерактивни демонстрации, обучителни програми и тематични уикенди, което ще направи обекта още по-атрактивен за семейства и групови посещения.

Работим и по концепции за нови фестивали, изложби на открито и събития, които да свържат отделните обекти в единен културен маршрут.

– Разкопките в праисторическото селище в местността „Банята“ край село Капитан Димитриево доказа още веднъж, че люлката на европейската цивилизация е тук, в българските земи. Докъде стигнаха проучванията?

– При разкопките в местността „Банята“ край село Капитан Димитриево археолозите потвърдиха, че още в началото на VI хилядолетие пр. Хр. първите земеделски и скотовъдни общности създават тук устойчиво селище. То просъществува, с известни прекъсвания, и през халколита и бронзовата епоха – V до III хил. пр. Хр., което свидетелства за изключителна приемственост на живот, култура и занаяти.

Проучванията разкриха богата и със специфичен облик материална и духовна култура, отразяваща един развит, организиран и устойчив начин на живот. Макар тези открития да не носят „златния блясък“ на някои археологически сензации от последните години, тяхното значение е изключително. Експонати от праисторическото селище вече са представяни в престижни международни изложби в Брюксел, Бон, Мадрид. Това ни задължава да продължим работата по проучванията и опазването на обекта. Нашата цел е да създадем подходяща инфраструктура и интерпретационна среда, така че в бъдеще това място да стане част от културно-историческия маршрут на региона.

– Проблемите със собствеността на обектите от културното наследство засягат близо 90% от Чудесата на България. Как този въпрос може да бъде решен?

– Липсата на яснота по въпросите със собствеността е един от най-сериозните проблеми пред управлението и развитието на обектите от културното наследство в България. Без категоричен статут и синхрон между институциите, е трудно да се осигури дългосрочна стратегия, устойчиво финансиране и качествено управление.

За щастие, в Пещера този проблем не съществува. Крепост Перистера е изцяло общинска собственост, което ни позволява да я управляваме ефективно, да инвестираме в нея и да планираме бъдещето ? като част от културно-историческия туризъм на региона. Общинска собственост са и Часовниковата кула и Болницата на лейди Странгфорд в с.Радилово.

– В момента общините кандидатстват във Фонд „Култура“ за средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Достатъчно подготвени ли са кметовете и успяват ли максимално да се възползват от възможностите на този инструмент?

– Смятам, че всички кметове отдавна прилагаме потенциала на европейски фондове, механизми и инструменти с активна работа по проекти. Разбира се, има различна степен на административна готовност, но капацитетът се развива, а мотивацията е налице.

В Общинска администрация работим по проектното предложение, в което има съчетание между традиция и иновация, между историческото наследство и съвременна културна изява. С предоставената възможност за финансиране от Плана за възстановяване и устойчивост нашите намерения са да изпълним важни културни събития от общинския културен календар, които да надградим с нови, по-модерни формати, а така също и нови културни събития, с които да обогатим културния живот на нашата общност.

– Пещера има богат културен календар, прави много фестивали, свързани с традиции, кулинария, вино. Как събитийният туризъм помага в развитието на града?

– Събитийният туризъм играе все по-важна роля за развитието на общината ни. Фолклорни фестивали, кулинарни празници, винени изложения и възстановки на традиции – с тези събития успяваме да привлечем широка публика – от семейства и ученици до туристи и специализирани групи. Те са повод хората да са заедно, а туристи и гости да посетят населените места в нашата община не само за един ден, а да останат, да усетят атмосферата, да се върнат отново.

Голямото ни предимство е, че събитийният туризъм се съчетава прекрасно с богатото ни природно и културно наследство. Само на няколко километра от града се намира една от най-красивите пещери в България – пещера „Снежанка“, която е уникална със своите образувания. В близост е курортното селище „Свети Константин“, което предлага чудесни условия за отдих, еко и здравен туризъм, както и възможности за организиране на културни и спортни събития сред природата.

Събитийният туризъм насърчава местната икономика, подкрепя социалната и културната ангажираност на местната общност, особено на децата и младите хора, които участват активно във всички изяви.

Вярвам, че когато съчетаем история, природа и съвременна култура, както ние го правим тук, общината ни се утвърждава като устойчив и конкурентоспособен туристически център – не само в регионален, но и в национален мащаб.







