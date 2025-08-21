В началото на септември Добрич отново ще е сцена за изява на таланти в областта на класическата музика. Този очакван от младите музиканти конкурс ще се проведе между 1-ви и 5-ти септември тази година при обявен Регламент и публикувани документи за участие на официалната интернет страница на Община град Добричк: https://www.dobrich.bg. Там ще се публикуват и резултатите от различните конкурсни дни.

При солисти инструменталисти категориите са: пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара. Няма промяна и в другите категории: клавирни дуа – за едно пиано; камерна музика – камерни ансамбли /от сонатно дуо до секстет включително/; акомпанимент; учител и ученик/ученици. В рамките на конкурса се провеждат и майсторски класове при членовете на уважаемото жури, но при предварително заявено желание от страна на участника и при възможност от страна на преподавателя.

На тазгодишното издание жури ще бъдат: проф. Огнян Константинов /виола/ – Председател, акад. Милка Митева /пиано/, проф. Гинка Гичкова /цигулка/, проф. Анатоли Кръстев /виолончело/, д-р Милена Манева – Вълчева /класическа китара/. Вдъхновителят и „сърцето“ на конкурса е проф. Виктор Чучков – Почетен председател.

Конкурсната част се провежда в Огледална зала „Нели Божкова“ в града, като пианистите имат привилегията да свирят на роял „Стейнуей“. След приключване на конкурсната част и определяне на лауреатите е церемонията по награждаването, последвана от концерт. Надпреварата ще е особено напрегната предвид силната конкуренция и високите изисквания на журито.

Лауреатите на призови места получават Диплом и парична премия от организаторите – Община град Добрич. Най-високата награда е „Гран при” за изключителни постижения. Тя включва диплом, плакет и парична премия. Конкурсът е вписан в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2025 г., която е приета с постановление № 108 на МС от 27.06.2025 г.

От миналата година има учредена и специална награда от сайта за изкуство и култура „Подиум“, която включва статуетка и парична премия за „Най-артистично изпълнение и ярко сценично присъствие“ по решение на журито.

Подалите документи за участие тази година са над 50 бр., разпределени в различни възрастови групи и категории. Има записали се деца от Русия и Турция. Освен солисти инструменталисти има заявили участие и флейтов квартет в категория Камерна музика, сонатно дуо – обой и пиано, клавирно дуо за 1 пиано и категория Учител / ученик. Осигурени са допълнителни зали за репетиции и разсвирване преди конкурсното явяване.

По традиция, в първия ден на конкурса, 1-ви септември, понеделник се представят най-малките – Първа А и Първа Б възрастови групи. В същия ден е включена и категорията Камерни ансамбли. Вторият ден, 2-ри септември, вторник е определен за Втора и Трета възрастови групи. Като в Трета група конкурсът протича в два тура. Третият ден е организационен – за подготовка на лауреатския концерт, който представя най-доброто от конкурсната програма и ще е на 4-ти септември от 18.00 ч. при вход свободен. Същата вечер е и церемонията по награждаването.

Програмата по дни:

1 септември / понеделник / Огледална зала „Нели Божкова“

СОЛИСТИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ Първа А от 6 до 10 г. и Б групи от 11 до 13 г.

КАТЕГОРИЯ КЛАВИРНО ДУО ЗА 1 ПИАНО Втора група от 15 до 19 г.

КАМЕРНА МУЗИКА/ КАМЕРНИ АНСАМБЛИ Първа група до 19 г.

АКУСТИЧНИ РЕПЕТИЦИИ 08.10 – 13.30 ч.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА НАЧАЛО 13.30 ч.

2 септември / вторник / Огледална зала „Нели Божкова“

СОЛИСТИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ Втора група от 14 до 17 г.

СОЛИСТИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ Трета група от 18 до 25 г.

КАТЕГОРИЯ АКОМПАНИМЕНТ без възрастови ограничения

КАТЕГОРИЯ УЧИТЕЛ / УЧЕНИК Втора група от 15 до 19 г.

АКУСТИЧНИ РЕПЕТИЦИИ 08.15 – 13.15 ч.

КОНКУРСНА ПРОГРАМА НАЧАЛО 13.30 ч.

3 септември / сряда / Огледална зала „Нели Божкова“

Организационен ден

4 септември / четвъртък / Огледална зала „Нели Божкова“

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕТО. КОНЦЕРТ – НАЧАЛО 18.00 ч.

Възможни са промени !

