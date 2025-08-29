XXI Републикански турнир по конен спорт за купите на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе във Варна

На 30 август (събота), от 15.00 ч., в Университетската ботаническа градина – Екопарк Варна ще се проведе XXI издание на Републиканския турнир по конен спорт за купите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието се организира съвместно от Спортен клуб по конен спорт „Варна“ и Дирекция „Спорт“ към Община Варна и с любезното съдействие на ПФК „Черно море“ и спонсори.

Тази година участниците в атрактивната надпревара ще премерят сили в шест конкурсни изпитания по прескачане на препятствия. Това са X паркур до 60 см, най-новата дисциплина – „Паркур за дами с височина на препятствията до 100 см „Lady’s Cup“, „Паркур по хронометър до 105 см – отворен“, „Паркур две фази до 110 см“, „Паркур с нарастваща трудност до 130 см с жокер“ и гвоздеят на програмата – „Надскачане на троен бариер“.

Изненади ще има и за най-малките. Срещу заплащане по утвърден ценоразпис желаещите могат да се включат в тематична работилница по боядисване на подкови (от 14:00 до 18:00 ч.) и eзда на манеж с инструктор (от 14:00 до 18:30 ч.).

Влизането в Университетска Ботаническа Градина – Екопарк Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена става от централния вход до спирка „Ботаническа градина“. Билети – на касата на Екопарк Варна в деня на турнира.



За повече информация на тел.: 0879 140 533

