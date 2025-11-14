XIV-та Парламентарна сесия на Младежкия воден парламент се проведе днес в Стара Загора

„Колкото повече млади хора се включат в каузата, толкова по-голяма ще е промяната“ – посочи зам.-кметът Надежда Чакърова

Стара Загора е домакин на тридневната XIV-та Парламентарна сесия на Българския младежки воден парламент – национална инициатива, която събира млади хора от цялата страна, за да обсъждат теми, свързани с водните ресурси, климатичните предизвикателства и устойчивото развитие.

Домакин на форума е ГПЧЕ „Ромен Ролан“, който обединява ученици, студенти, преподаватели, еко-клубове и представители на институции в общ диалог за опазването на природните ресурси.

Поздрав към присъстващите отправи Надежда Чакърова, заместник-кмет на Община Стара Загора с ресор „Образование и младежки дейности“, която насърчи участниците със силно послание към тяхната мисия:

„Поздравявам ви от името на Община Стара Загора, защото разговорът, който предстои за 14-ти пореден път, е изключително важен на фона на климатичните промени и предизвикателствата на съвремието. Колкото повече млади хора привлечете към вашите каузи, толкова по-позитивен ще бъде резултатът. Убедена съм, че с домакинството на ГПЧЕ „Ромен Ролан“, с подкрепата на общината и на Международния младежки център, който веднага откликна на инициативата, ви предстои ползотворна работа. Пожелавам ви успех и се надявам да се насладите на нашия град.“

Тази година форумът се провежда под мотото „Капка единство. Океан от действия“, символично подчертаващо желанието на младежите да превърнат знанията, идеите и партньорството в реални решения за защита на водата и климата.

Събитието бе уважено от редица гости, които изразиха подкрепа към младите участници и значимостта на инициативата. Сред тях бяха Теодора Николова, директор на ГПЧЕ „Ромен Ролан“; Петко Карагитлиев, заместник-областен управител на област Стара Загора; д-р Христина Клисурова от СНЦ „Зелени Балкани“; Диана Искерова, президент на Партньорство „Жените за вода“; Боряна Бочукова от Екоклуб „Приятели на водата“, както и президентът, вицепрезидентите и координаторите на Младежкия воден парламент, представители на Басейновите дирекции, ръководители на еко-клубове, преподаватели и активни младежи от различни региони на страната.

В приветствията си гостите акцентираха върху нуждата от ангажираност, устойчиви решения и активна гражданска позиция.

Боряна Бочукова от Екоклуб „Приятели на водата“ към ГПЧЕ „Ромен Ролан“ от отправи специални благодарности към Община Стара Загора и към г-жа Надежда Чакърова за бързата и навременна подкрепа при организацията на събитието.

През трите дни на форума участниците ще работят в тематични групи, ще представят свои инициативи и анализи за опазване на водните екосистеми и ще създадат нови съвместни проекти между младежките клубове в страната. Ще бъдат обсъдени актуални въпроси, включително ролята на младите хора в борбата с климатичните промени, водните политики, управлението на ресурсите и силата на общностите да постигат реални промени.

Младежкият воден парламент, създаден през 2011 г. под Райското пръскало, вече повече от десет години изгражда мрежа от млади лидери с висока екологична култура. Организацията работи в партньорство с Министерството на околната среда и водите и четирите Басейнови дирекции и е част от Европейския и Световния младежки воден парламент.

