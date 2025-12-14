X Национален фестивал на коледната и новогодишната песен Хасково 2025

Най-добрите детски хорови формации, участвали в Националния фестивал на коледната и новогодишната песен през първите 10 години отново са на хасковска сцена в рамките на десетото издание на празника на музиката „All stars”.

Най-мащабният концерт на фестивала беше снощи, когато над 250 хористи заедно с оркестъра на Младежка филхармония София от музикално училище „Л. Пипков“, сътвориха музикален шедьовър, достоен за най-големите хорови сцени.

Специален гост на Националния фестивал на коледната и новогодишната песен Хасково 2025 е композиторът Хайгашот Агасян, който изненада звездите на детското хорово изкуство със сборника „Коледен дар“. Изданието съдържа авторски коледни песни, включително и тези, с които той е участвал в празника на хоровото пеене в Хасково.

Националният фестивал на коледната и новогодишната песен се провежда под патронажа на кмета на Хасково Станислав Дечев, с финансовата подкрепа на Министерство на културата, част е от културния календар на Община Хасково и инициативите за отбелязване на 25 години от създаването на ОП „Младежки център” – Хасково.

Автор на снимките: Славян Костов

