Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод в Габрово открива процедура за кандидатстване към второто издание на „Училище за куратори“, което ще се проведе от февруари до март 2026!

Срокът за подаване на кандидатури е 11 януари (неделя), а селектираните от менторите в курса участници ще бъдат уведомени по имейл на 19 януари (понеделник).

„Училище за куратори“ предлага образователна и практическа програма за развиване на кураторски умения, критическо мислене и професионална подготовка в сферата на визуалните изкуства. В контекста на българската съвременна сцена, където кураторската дейност често остава фрагментарна и интуитивна, инициативата цели да създаде устойчива рамка за обучение, практика и публично представяне.

Програмата ще включва посещения в галерии и музеи в Габрово, Казанлък и Велико Търново, за да запознае участниците с различни типове пространства – независими, публични и комерсиални. Всяка група ще получи продукционен бюджет за реализация на сегмент от изложбена концепция, съпътстван от кураторски текст и реална инсталация в пространството на Центъра Кристо и Жан-Клод.

В практическия курс участниците ще работят с изкуствоведите и куратори Весела Ножарова, Светлана Куюмджиева и Маргарита Доровска. Теоретичният модул ще има два компонента – лекции по съвременна философия, водени от Васил Видински и курс, в който участниците ще се запознаят с ключови текстове от история и теория на кураторската практика, воден от Станимир Стоянов. Програмата включва и онлайн лекции със световни имена от културната сцена в лицето на гост-лекторите Васъф Кортун, Чарлз Еш и Зденка Бадовинац.

За повече информация вижте www.cjccenter.gabrovo.bg, а формуляр за кандидатстване ще откриете на: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSderr3psoKyfT…/viewform…

Училище за куратори 2.0 е проект на Център Кристо и Жан-Клод и Плакат Комбинат ООД, финансиран по процедура BG-RRP-11.021, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, Инвестиция „Развитие на културните и творчески сектори“, Компонент „Социално включване“, Национален план за възстановяване и устойчивост.

