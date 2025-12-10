„Втори шанс“: ПГСС „Царица Йоанна“ с нови дигитални хоризонти

Как екипът на една пазарджишка гимназия превръщадигиталните умения и европейските ценности в сила запромяна

Професионалната гимназия по селско стопанство „ЦарицаЙоанна“ – Пазарджик реализира успешно проекта „Вторишанс“ 2024-1-G01-KA122-ADU-000224342 по програма„Еразъм+“, който даде мощен тласък както на дигиталноторазвитие на учителите, така и на обучението на ученицитеот задочната форма. Инициативата е насочена къмразширяване на достъпа до съвременни технологии, дознания за Европейския съюз и до формиране на ключовикомпетентности, нужни на съвременния гражданин.

Дигитална платформа – новият помощник назадочниците

Една от най-полезните активности по проекта е създаванетона онлайн платформа с разнообразни уроци и ресурси, коятоулеснява самоподготовката за изпити и предоставя актуалнаинформация, полезна и за семействата на учениците. Платформата е разработена от г-жа Десислава Дойкова – учител по математика и информационни технологии в гимназията – и вече се доказва като незаменим инструмент в дистанционното обучение.

Учители с опит от Гент – дигитални иновации в класната стая

Преподаватели от гимназията – директорът г-жа ИванкаГеоргиева, зам.-директорът инж. Георги Гатев, г-жа Десислава Дойкова и г-жа Любомира Петрова, преминахаобучение в Гент, Белгия, водено от преподавател от EuropassTeacher Academy. В курса „ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom“ те усвоиха съвременни дигиталниресурси за създаване на интерактивни уроци, работнилистове, тестове, мисловни карти, комикси, брошури и ощемного. Новите знания малко по-късно бяха предадени и нацелия педагогически колектив.

В училището активно работи и клуб „Дигитален свят“, където задочниците се обучават да използват разнообразниинструменти, включително и ресурси, базирани наизкуствен интелект.

Дъблин – урок по демокрация за учители

Втората международна мобилност по проекта заведе г-жаИванка Георгиева, д-р Ирина Кръстева, Величка Гешева и Катя Цветанова в Дъблин, Ирландия. Там те участваха в курса „Демократичният живот в ЕС“, посветен наценностите, правата и задълженията в Европейския съюз.

Обучението включваше ролеви игри, казуси и модели запреподаване на граждански права. Разгледани бяха ключовидокументи като Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на детето. Следзавръщането си преподавателите представиха наученотопред колегите си, а в гимназията бе създаден и клуб„Европейски граждани“, където учениците обсъждат темикато демокрация, фалшиви новини и възможностите в ЕС.

Опитът – споделен и ценен

Представянето на резултатите от проекта предизвикаоживена дискусия, в която се включиха и гости от ПГД „Иван Вазов“ – Велинград и ПГПТ – Пазарджик, споделяйки собствени впечатления от международнимобилности.

Напред към нови перспективи

Директорът Иванка Георгиева подчерта значението напроекта „Втори шанс“ и заяви, че гимназията вече работи поидеи за нови инициативи по „Еразъм+“. Според неяпрограмата не само обогатява професионалния опит научителите и учениците, но и отваря вратите към модерно, мотивиращо образование, което съчетава традиция и иновации.

А в ПГСС „Царица Йоанна“ тази формула вече доказаноработи.

