Втори ден от награждаването на даровити деца

С тържествена церемония, изпълнена с много аплодисменти, Община Силистра отбеляза и втория ден от награждаването на своите даровити деца по линия на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

След като вчера бяха отличени 197 индивидуални участници, проявили се в областта на науката, изкуствата и спорта, днес – 20 ноември, в Салона на Общината бяха наградени още 120 ученици от V до XII клас, както и 19 творчески колектива.

Община Силистра реализира своята програма за 19-та поредна година. Тя дава възможност за еднократно финансово стимулиране и отпускане на едногодишни стипендии. Наградите и грамотите, придружени с парична награда, са израз на признание към упорития труд и изключителния потенциал на младите таланти.

Постиженията на учениците не остават незабелязани и на национално ниво. През 2025 г. двама ученици от Силистра са одобрени за едногодишни стипендии от Министерството на образованието и науката (МОН), а един – от Министерството на младежта и спорта (ММС).

Вторият ден от церемонията отново събра официални лица, които лично поздравиха младите дарования и им връчиха заслужените отличия. Сред гостите бяха:

г-н Александър Сабанов – кмет на Община Силистра

г-н Илиян Великов – областен управител на област Силистра

г-н Димитър Трендафилов – председател на Общински съвет – Силистра

д-р Габриела Миткова – началник на Регионалното управление на образованието – Силистра

доц. д-р Теменужка Богданова – заместник-председател на Общински съвет – Силистра и председател на Постоянната комисия по образование и култура

г-н Стилиян Стойчев – заместник-кмет „Хуманитарни дейности“

г-н Юксел Исмаил – заместник-областен управител

Чрез тези индивидуални награди, Общината поощрява и насърчава развитието на младите таланти на Силистра – за да продължат да мечтаят, да творят и да карат всички нас да се гордеем с тях!

Община Силистра показва, че талантът и стремежът към успех заслужават не само аплодисменти, но и целенасочено насърчаване, като така подпомага бъдещето не само на града, но и на България.

