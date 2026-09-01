Николай Диков: Мощта на една армия се измерва и с характера, достойнството и честта на хората, които носят военна униформа

С официална церемония Втора Тунджанска механизирана бригада отбеляза 28 години от своето създаване. Празникът събра военнослужещи, цивилни служители, представители на местната и държавната власт и бивши командири на формированието.

От името на Община Стара Загора и кмета Живко Тодоров военнослужещите поздрави секретарят на общината Николай Диков.

„Винаги съм смятал, че мощта на една армия не се измерва само с техниката и въоръжението, а с характера, достойнството, честта и етиката на всеки, който е избрал да носи военна униформа“, заяви Диков. По думите му Втора Тунджанска механизирана бригада е символ на тези ценности вече 28 години.

Той връчи на командира на бригадата бригаден генерал Мирослав Костадинов поздравителен адрес от името на кмета Живко Тодоров.

Отличиха военнослужещи и цивилни служители

Бригаден генерал Мирослав Костадинов благодари на гостите и поздрави военнослужещите и цивилните служители. Той подчерта, че през изминалите 28 години с патриотизъм, професионализъм и вярност към клетвата те са утвърдили бригадата като уважавано формирование в Сухопътните войски.

Поздрав към личния състав отправи и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.

По време на церемонията беше отслужен молебен за здраве и благоденствие от Маркианополския епископ Богослов, който благослови присъстващите от името на Старозагорския митрополит д-р Киприан.

Отличили се военнослужещи и цивилни служители от формированията на Втора Тунджанска механизирана бригада получиха предметни награди и грамоти. Празникът завърши с тържествен марш.

Сред официалните гости бяха началникът на Щаба на Сухопътните войски бригаден генерал Стоян Шопов, командирът на 61-ва механизирана бригада бригаден генерал Атанас Георгиев, заместник областният управител Зоя Колева и представители на МВР, службите за сигурност, пожарната, държавни и местни институции.

На церемонията присъстваха и командири, ръководили Втора Тунджанска механизирана бригада от 1998 г. досега, представители на формирования от Въоръжените сили, офицери и сержанти от запаса и резерва.