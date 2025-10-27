Всяко второ дете в България е жертва на кибертормоз според данни на водещи експерти

51.9% от децата в България са станали жертва на кибертормоз, сочат данните на водещи европейски експерти.

Това е с 0.1% по-малко спрямо средното ниво за Европейския съюз. Въпреки това кибертормозът в България през последните малко над три години и половина е намалял с около 12.5%. Тези данни бяха представени по време с участието на председателя на Българската академия за сигурност проф. Владимир Бронфенбренер. Инициативата се организира със съдействието на Областната администрация в крайдунавския град, Общината и Регионалното управление на образованието. По думите на заместник областния управител Георги Георгиев в епоха, в която технологиите са неразделна част от живота ни, интернет е не само средство за общуване и знание, но и пространство, което крие рискове. „Именно затова е толкова важно да говорим открито за тях и да търсим решения заедно. Форумът, който се провежда днес не е просто среща на специалисти, той е знак, че обществото ни е готово да погледне сериозно на проблема, защото кибертормозът е сред водещите предизвикателства пред сигурността и психичното здраве на децата днес. Той няма географски граници, няма и почивен ден. Именно затова отговорът ни трябва да бъде системен, обединен и устойчив. В България отдавна се предприемат важни стъпки в това направление, като се залага най-вече на образователни програми, партньорства с училища, неправителствени организации и технологичния сектор. Но повече от всякога имаме нужда от общ подход – такъв, който свързва образованието, социалната политика, правосъдието и сигурността в една обща стратегия за дигитална закрила на детето. И тук не трябва да си мислим толкова за изготвянето на общ стратегически документ, а за съвместни и синхронизирани дейности“, категоричен бе Георгиев. Той изрази увереност, че днешната инициатива ще се превърне в успешна платформа за споделена визия и за сътрудничество между всички, които разбират сериозността на обсъжданата тема. „Осигуряването на киберзащита по отношение на децата е не просто технически, а дълбоко морален и обществен въпрос. Тя означава много повече от защита на устройства и данни, преди всичко тя е защита на детството – на правото на всяко дете да расте в сигурна, подкрепяща и уважителна дигитална среда“, категоричен бе Георгиев.

По думите на проф. Бронфенбренер за 6 – 7 години процентът на засегнатите деца в Израел се е понижил от 66 % на 33. „Една от основните цели е изследване на проблема и съответно намиране на решения“, категоричен бе той. Професорът даде пример с израелската държава, където за справяне с проблема има Оперативен център, който работи 24 часа в 365-те дни от годината. Там всеки може да се обади и да получи съответната помощ, включително и изпращане на патрулка в рамките на 120 секунди.

Според проф. Бронфенбренер правоохранителните органи и образователната система не могат да се справят сами с кибертормоза над деца. Затова е много важно да има ангажираност на цялото гражданско общество. На първо място е важна превенцията. Но важно е също всяко училище да има възможност да води обучения самостоятелно. Проф. Бронфенбренер акцентира върху създаването на гореща линия, която действа и като координационен център, както и за необходимостта от служебен регистър на лицата, за които има данни за педофилски прояви. Важно е и наказанието, уточни той.

„В България от около година и половина така работи училище „Христо Ботев“ в град Септември. Има среда, в която децата работят – сърфиране, от друга страна това са 5 раздела на поведение – да внимават какво споделят в мрежата, каква информация ползват и да отхвърлят фалшивите новини, да не споделят много, да са вежливи, и да споделят с родители и преподаватели проблемите си в това отношение“ заключи професорът. Той посочи, че осигуряването на спокойствие на децата в киберпорстранството води и до много по-добри резултати в справянето в учебната среда. Според официалните данни в Израел има 250 000 – 300 000 педофили. Осъдени са около 3000. „Важно е тези хора да нямат достъп до училища и детски градини“, каза още председателят на Академията по сигурността порф. Бронфенбренер, който припомни че киберпространството вече не е виртуално пространство, а част от ежедневието ни“.

Дискусията преминава под надслов „Заедно в кибертормоза срещу деца“, организирана от медия „Стандарт“, Българската академия за сигурност, Областната и Общинската администрации. Кметът на Община Русе Пенчо Милков разказа за кампанията, която е подел той и екипът му за превенция на агресията сред младите хора. „Като родители и общественици не можем да останем глухи, без да разбираме младите хора как преодоляват конфликтни ситуации“, сподели кметът Милков. Той обясни, че са необходими наукометрични и доказани подходи, с които да се пребори този проблем. „Това е изключителна зараза, не е допустимо да останем глухи. Децата общуват в един нов свят – свят на дигитални същности и образи, които изграждат“, посочи още кметът Пенчо Милков.

Форумът е част програма „Киберзащитници”, която в страната е основана от проф. Владимир Бронфенбренер през 2019 г. и от 2021 г. се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството – Израел, което от своя страна позволява да бъдат използвани всички последни разработки, включително методики, създадени от Агенцията. От 2021г. медиен партньор на програмата е „Стандарт“ медия, която всяка седмица публикува създадени от израелските специалисти препоръки към децата и родителите както в хартиеното, така и в онлайн изданието на медията. По мнението на Мария Габриел – еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта /2019-2023/, програма съответства на целите на програмата на Европейска комисия за дигитална грамотност. Главният редактор и издател на „Стандарт“ Славка Бозукова посочи, че най-важна е резултатносттта от дадено действие. „В случая в последните малко повече от 3 години намалихме наранените в онлайн средата деца с близо 190 000“, подчерта тя и също посочи, че резултатите от зрелостните изпити са се подобрили в училищата, в които се е работило за осигуряване на адекватна киберзащита.

От Регионалното управление на образованието в крайдунавския град посочиха, че ще наблегнат на възпитателната функция на образователните институции. Целта е концентрация върху повишаване на дигиталната грамотност, защото учениците трябва да са запознат не само с ползите от интернет и високите технологии, но и с това какви рискове и заплахи крият те“, подчертаха от Регионалното управление на образованието.

В срещата участваха десетки учители и директори на образователни институции от целия регион, както и представители на прокуратурата, съдилищата, Областната дирекция на МВР, ДАНС и ГДБОП.

Facebook

Twitter



Shares