Всяко поведение, което унизява личността и достойнството на човек е престъпление, научиха ученици от ПГ по икономика и мениджмънт – гр. Кюстендил, като участници в „Свободата да знаеш“ – образователен проект на Окръжен съд – Кюстендил и немската организац

Ученици от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ в гр. Кюстендил се включиха в образователнияпроект „Свободата да знаеш“, по който Окръжен съд – Кюстендил и немската организация с нестопанска цел „Харта 22“ работят от началото на 2025 година. В него акцентът е върху киберсигурността, човешките права на подрастващите в контакт със социалните медии, повишените рискове от нарушаване на тези права, правните средства за защита и наказателнo -правните последици.

Ученици от 10, 11 и 12- те класове на ПГИМ изгледаха с интерес видеата на „Харта 22“, свързани със защита на личните данни, неприкосновеността на личния живот и проявите на кибертормоз. Учениците попълниха няколко анкети, целта на които е проверка на познанията им за социалните мрежи, настройките за поверителност в тях, паролите, споделянето на лична информация, снимки и видеа. Те дадоха оценките си от 1 до 10, или от не е лошо до това е много лошо, за конкретни казуси от социалните комуникации на младите хора.

Данните са положителни, над 75% от децата при възникнал проблем биха се обърнали за помощ към родителите си, учители, към хора на които имат доверие, а не да решават проблема сами или да чакат да се реши от само себе си. Почти 100% от учениците приемат заявки за приятелство само ако познават човека от реалния живот. 80% са наясно, че всичко, което се появява на чужд екран, вече не е лично / скрийншот / и може да бъде препратено. 2/3 от учениците на ПГИМ, които гостуваха в Съдебната палата в Кюстендил ползват различни пароли, за профилите си в различните социални медии, което е и препоръката на немският партньор.

Председателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова отчете ръст на делата за обида, клевета и закана за убийство през последните години. Тя представи презентация за наказателно правните последици от тези и други престъпления, като следене, принуда, склоняване към участие в проституция или за създаване на порнографски материали.

„Всяко поведение, което унизява личността и достойнството на човек е престъпление. Важно е да водим разговори и да имаме отношения, в които да подхождаме с уважение един към друг. Необходимо е възстановим авторитетите в обществото ни. Да имаме уважение към учителите, по- възрастните“, каза пред децатапредседателят на Окръжен съд – Кюстендил, съдия Пенка Братанова. Тя допълни, че целта на проекта е младите хора да бъдат предпазени от опасностите в онлайн пространството, като се научат как да ги разпознават и как да се предпазват. Съдия Братанова поздрави учениците и от името на Мария Димчева, правозащитник, създател и управител на немската организация с нестопанска цел „Харта 22“, със седалище в Мюнхен.

Проектът „Свободата да знаеш“ е част от Образователната програма на ВСС и МОН и е в синхрон с ученическия конкурс на Окръжен съд Кюстендил и районните съдилища „В страната на Справедливостта“, както с проекта против агресията и насилието в училище „Да не се нападаме! Да си помагаме!“.

Децата се снимаха със съдийски тоги, седнали на местата на съдиите в една от залите на Окръжен съд Кюстендил.

