Всички ученици в Стара Загора ще пътуват безплатно в градския транспорт на 15 септември

Инициативата на кмета Живко Тодоров е подарък за първия учебен ден и началото на новата учебна година

Всички ученици в Стара Загора ще могат да използват безплатно градския транспорт на 15 септември, съобщиха от Общината.

Инициативата е на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров и е подарък към учениците по повод първия учебен ден и началото на учебната 2026/2027 година.

Мярката има за цел да улесни придвижването на децата и техните семейства в деня, когато традиционно движението около училищата е по-интензивно.

Над 17 000 ученици ще започнат новата учебна година в училищата на територията на община Стара Загора.

Особено вълнуващ ще бъде денят за 1403 първокласници, които за първи път ще прекрачат училищния праг и ще започнат своето ученическо пътешествие.

От Община Стара Загора призовават всички шофьори да бъдат с повишено внимание в районите около училищата и пешеходните пътеки.

„В първия учебен ден нека заедно пазим децата на Стара Загора“, призовават от местната администрация.