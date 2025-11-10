Всички погледи са насочени към 11 ноември в очакване на новата тема за Карнавала

Габрово отново доказа, че когато лае, не е от страх, а с визия.

Под мотото „Да разлаем кучетата“, Карнавал 2025 превърна града в огромна сцена на хумор, сатира и култура, на която се изявиха от най-малките до най-възрастните, от папагалите до котките.

А карнавалните картини, както винаги – зрелищни, критични, смешни и безпощадно точни. Над 70 на брой, дело на художници, артисти, шивачи и доброволци, те разкриха сатиричното отношение към родни и чуждестранни политици, геополитически процеси и абсурдни ситуации. Използвайки хумора на преден план бяха показани и сериозни социални теми.

Конкурсът за карнавална картина привлече десетки групи, които се състезаваха за награди на обща стойност 8000 лв.

Карнавалната седмица включваше наситена програма от литературни премиери, сред които „Маршът на компарсита“ на Петринел Гочев; изложби и пленери, като „Меметата на Габрово“ и фотографския пленер „Да разлаем кучетата“; театрални и музикални събития, които превърнаха града и улиците му в сцена на живо изкуство.

Темата „Да разлаем кучетата“ се оказа не просто закачка – тя бе огледало на годината, в която Габрово получи етикета „Мисия на ЕС за климатична неутралност“, с амбицията да стане първият български град, постигнал въглеродна неутралност до 2030 г. – с цели 20 години преди общоевропейския хоризонт. През тази година Община Габрово влезе и в надпреварата за Европейска столица на културата, заявявайки, че културата не е само сцена, а стратегия, а с проекти в сферите на мобилността, енергийната ефективност и кръговата икономика стана пример за дигитална трансформация и зелени политики.

И така Габрово неведнъж „разлая кучетата“ – било с иновации, било с културни инициативи или с позиции. А Карнавалът по традиция е кулминацията, носеща в себе си експлозия от енергията на случващото се през годината.

Днес, всички погледи са насочени към 11 ноември, когато точно в 11:11 ч., ще бъде обявена новата тема за Карнавал 2026.

Дали пак ще е пророческа? Ако съдим по досегашната традиция – със сигурност…

