Всички първокласници в Разград ще получат книжка с приказки за първия учебен ден

Кметът Добрин Добрев е подготвил подарък за 387 деца, които на 15 септември за първи път ще прекрачат училищния праг

Всички 387 първокласници в община Разград ще получат специален подарък в първия си учебен ден – книжката „Приказки за първолака“. Инициативата е на кмета Добрин Добрев, който лично е подписал всеки от екземплярите.

Книжките ще очакват малките ученици на чиновете им на 15 септември, когато за първи път ще прекрачат училищния праг. Първокласниците в общината ще учат в общо 11 училища.

Пет любими приказки за най-малките ученици

„Приказки за първолака“ на издателство „Славена“ включва пет произведения от учебната програма за първи клас, придружени от цветни илюстрации. Сред тях са „Дядо и ряпа“, „Тримата братя и златната ябълка“, „Сливи за смет“, „Хитър Петър и гостилничарят“ и „Червената шапчица“.

Към всяка книжка кметът Добрин Добрев е отправил лично послание към първокласниците.

„Приеми тази книжка с приказни герои и весели приключения като сърдечен дар от мен и нека тя стане твой другар и ценен помощник в училище“, се казва в него.

Добрев пожелава на децата здраве, вдъхновение и „неспирно любопитство към страната на знанието“, като ги насърчава с упоритост и старание да постигат успехи.

В следващите дни книжките ще бъдат доставени до училищата в община Разград, за да бъдат подготвени за посрещането на първокласниците на 15 септември.