петък, октомври 17, 2025
Временно спира приемът на заявки от работодатели по проект „Младежка заетост +"

Редактор

Агенцията по заетостта информира, че поради големия интерес към проект „Младежка заетост+“ от страна на работодатели и изчерпване на определения финансов ресурс по процедурата, след 15.10.2025 г.  временно се преустановява приемът на заявки от работодатели по всички компоненти на проекта.

 Считано от същата дата, всички бъдещи договори на база набрани до момента заявки по процедурата следва:

            да бъдат за максимална продължителност от 6 м.

            да не се сключват нови договори с работодатели от сектор J – „Издателска и радио и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение“ и сектор K – „Телекомуникации, компютърно програмиране, консултантски дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги“, (съгласно КИД 2025г.), по направления „Осигуряване на заетост “и „Обучение на работното място“, като договори с тези работодтели ще се сключват само за компонент „Стажуване”.

Актуална информация, свързана с евентуален нов прием на заявки и изпълнението на проекта, своевременно ще бъде публикувана на официалната страница на Агенция по заетостта.

