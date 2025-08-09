Временно преместване на ритуалите по бракосъчетание заради саниране на сградата на община Казанлък

Община Казанлък уведомява гражданите, че във връзка с предстоящото саниране на цялата административна сграда на Общината, от 1 септември 2025 г. всички ритуали по гражданско бракосъчетание ще се провеждат временно в сградата на Младежкия дом.

Мярката се налага с цел осигуряване на безопасна среда за гражданите и служителите по време на строително-ремонтните дейности.

Промяната ще остане в сила до приключване на санирането, за което Община Казанлък ще информира допълнително.

Благодарим за проявеното разбиране!

