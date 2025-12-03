Временно ограничение за паркиране в Казанлък заради почистване на шахти

Уважаеми съграждани Община Казанлък започва планово почистване на дъждоприемни шахти и отводнителни канали към тях.

Това ще се случи поетапно с всички намиращи се на територията на град Казанлък.

Призоваваме гражданите да не паркират автомобилите си върху тези шахти в периода от 04.12.2025 г. до 12.12.2025 г. по следните улици:

1.бул. „Розова долина“ /от центъра до кръговото/;

2.ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Тракия“ /до ул. „Хаджи Димитър“/;

3.ул. „Д-р Стамболски“ /от ул. „Пейо Яворов“ до ул. „Хината“/;

4.ул. „Любомир Кабакчиев“;

5.ул.“Орешака“ /от ул. „Шейновска“ до ул. „Капрони“/;

6.ул. „Бузлуджа“;

7.ул. „Петко Д. Петков“ /от ул. „Шипченска епопея“ до ул. „Капрони“/;

8.ул. „Константин Иречек“;

9.ул. „Перник“;

10.ул. „Петър Берон“;

11.ул. „Опълченска“ /от бул. „Освобождение до бул. „Никола Петков“/;

12.ул. „Сергей Румянцев“;

13.ул. „Никола Петков“ /от бул. „Княз Ал. Батенберг“ до ул. „Отец Паисий Хилендарски“/ Западна страна;

14.ул. „Ал. Пушкин“ /от ул. „Стара планина“ до бул. „23 ПШП“/;

15.”Старозагорска“ /от бул. „Никола Петков“ до ул. „Ген Радецки“/;

16.”Феликс Вожели“ /от ул. „Стара планина“ до ул. „Уилям Гладстон“/.

Благодарим Ви за разбирането и съдействието!

