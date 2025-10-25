събота, октомври 25, 2025
Временни промени в движението по улици в Русе във връзка със заснемането на игрален филм

Във връзка с реализацията на снимачния процес на игралния филм „Вечерна сватба“, ще бъдат въведени временни ограничения в движението на определени улици в гр. Русе, както следва:

• на 26 октомври от 14 до 21 ч. – периодично затваряне на ул. „Цариброд“;

• на 27 октомври от 8 до 12 ч. – периодично затваряне пред Регионален исторически музей Русе.

Община Русе призовава за разбиране и търпение от страна на жителите на града и уверява, че мерките се налагат с цел осигуряване на безопасността по време на снимачния процес.

