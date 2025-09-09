Временна промяна в движението на три автобусни линии от обществения транспорт на Стара Загора

Извършва се санитарна сеч на опасни дървета по бул. „Славянски“, промяната засяга линиите с номера 3, 8 и 22

Дейностите за опазване на зелената растителност на Стара Загора по бул. „Славянски“ ще променят движението на няколко линии от обществения транспорт. Извършва се санитарна сеч на опасни дървета, както и се оформят короните на дърветата по бул. „Славянски“ в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Отец Паисий“.

Поради тази причина превозните средства на обществения транспорт, изпълняващи автобусни линии № 3, № 8 и № 22 за периода на 09.09.2025 г. до 17.00 ч. и от 08.30 ч. на 10.09.2025 г. ще се движат по обходен маршрут: ул. „Христо Ботев“ – ул. „Отец Паисий“ – бул. „Славянски“ – в двете посоки.

Спирката, които няма да обслужва автобусни линии № 3, № 8 и № 22, е „Славянски 1“ в двете посоки.

Община Стара Загора се извинява за причиненото неудобство!

