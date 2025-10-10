Временна организация на движението ще има на пътя Бургас – Варна

Община Бургас съобщава, че на 11.10.2025г. и 12.10.2025г. – събота и неделя, в часовия диапазон от 09:00 часа до 16:00 часа, ще се извършват строително – монтажни дейности в средна разделителна ивица на път I-9 /гр. Бургас – гр. Варна/ в района на пътен възел „Сарафово“, в посока на движение от Бургас към Поморие.

Това налага стесняване на пътното платно, като движението на превозни средства в участъка ще се извършва в една лента съгласно създадената временна организация. Община Бургас призовава водачите на ППС да се съобразяват с въведената организация на движение и да спазват правилата за движение в участъка.

Facebook

Twitter



Shares