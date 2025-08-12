Временна организация на движение се въвежда на бул. „Васил Априлов“ в Пловдив

Въвежда се временна организация на движение западното платно на бул. „Васил Априлов“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Заради реконструкцията на източното платно на пътната артерия, в участъка от бул. „Шести септември“ до бул. „Марица-юг“ се спира движението към подхода за слизане от бул. „Васил Априлов“ – запад към бул. „Марица-юг“.

Временната организация на движение е в сила от 13.08.2025 г. до 15.09.2025 г.

