вторник, август 12, 2025
Последни:
Региона

Временна организация на движение се въвежда на бул. „Васил Априлов“ в Пловдив

Редактор

Въвежда се временна организация на движение западното платно на бул. „Васил Априлов“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

Заради реконструкцията на източното платно на пътната артерия, в участъка от бул. „Шести септември“ до бул. „Марица-юг“ се спира движението към подхода за слизане от бул. „Васил Априлов“ – запад към бул. „Марица-юг“.

Временната организация на движение е в сила от 13.08.2025 г. до 15.09.2025 г.

Интересно от мрежата

Вижте още

Националната кампания за превенция на наркотичните зависимости се проведе и в Шумен

Редактор

Започна „Лято в музея“ 2025 – едно незабравимо пътешествие

Редактор

Габрово, Резекне и Митвайда – триъгълник на знанието и иновациите и нова възможност за дългосрочно партньорство

Редактор

Pin It on Pinterest