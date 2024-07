Време е за World Up Party на остров Света Анастасия

Едно от най-танцувалните и летни събития за този сезон наближава!

На 25 юли (четвъртък) се пригответе да се забавлявате под залязващото слънце! Мястото е любимият остров Света Анастасия.

Не пропускайте втория ден от наелектризиращия All The Way Festival с участието на любимите ни диджеи от World Up Records & Simonkeye.music! На Main Stage ще ви очакват Vasco C, Dimo BG, Silver Ivanov, DJ Burlak и Milen. Те са готови да ви подарят незабравимо изживяване в юлската вечер. За Welcome Stage ще се погрижи Simon Keye.

Отплаването за острова ще бъде в 17.00 часа от Магазия 1. Там ще ви очакват още изненади, студени напитки и танци до след полунощ.

Повече актуална информация можете да откриете във фейсбук страницата на организаторите – https://www.facebook.com/profile.php?id=61558146455148 и https://www.facebook.com/drops.events/

Билети за всички събития от музикалния фестивал:

– Eventim: https://bit.ly/m/All-The-Way ;

– касите на опера Бургас и Часовника Бургас;

– events.gotoburgas.com;

– Grabo.bg.

