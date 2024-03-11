Връчват наградите на победителите в конкурса за стихотворение и есе „Любовта е…“

200 ученици от цялата страна се включиха в IV Национален ученически конкурс за стихотворение и есе на тема „Любовта е…“, организиран от Общинския младежки дом-Шумен.

Произведенията на младите автори бяха оценени от жури в състав: проф. Живко Жечев-преподавател в ШУ „Епископ Константин Преславски“, поетът Антонин Горчев и журналистът и поет Антоний Димов.

Наградите на победителите в ученическия конкурс за стихотворение и есе ще бъдат връчени на специална творческа вечер „Любовта е…“, която ще проведе на 12.03.2024 год. от 18:00 часа в танцувалната зала на Общинския младежки дом – Шумен. В творческата вечер участват театрална работилница „Слънчеви усмивки“, с художествен ръководител Мая Кулева и вокално студио „Соло“, с вокален педагог Жарина Танева. Входът за събитието е свободен.

Организаторите изказват своята благодарност към всички участници в конкурса, който има за цел да провокира творческото мислене на младите хора, давайки им възможност да изразят своите мисли и чувства, свързани с всеобхватното понятие любов.

Отличените са, както следва:

В раздел – „Стихотворение“

I възрастова група / V-VII клас /:

1 място – Дарина Филипова, 7 клас, Англо-Американско училище, гр. София

1 място – Борил Аладжов, 13 год. ,клуб „Книголюбие“, НЧ „Дряновска пробуда 2008“, гр. Дряново

2 място – Ния Германова, гр. Стара Загора , 6 клас, лит. клуб към ЦПЛР – Ст. Загора

2 място – Белослава Петрова – 7 клас, УЛК ,,Сладкодумци“ при ЦПЛР- ОДК ,,Ан. Стоянов“- Шумен

3 място – Анжелика Димитрова – 7 клас, СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен

3 място – Роберта Янева, 13 год., клуб „Книголюбие“, НЧ „Дряновска пробуда 2008“, гр. Дряново

II възрастова група / VIII – XII / клас:

1 място –Валерия Добрева, 16 години, ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

2 място – Карина Цветкова, 12 клас, ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

2 място – Калин Радев, 14 год., ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

2 място – Славея Минчева, 15 год., ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

3 място – Адрияна Вашева, 17 год., ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

3 място – Симона Иванова, VII клас, ППМГ „Нанчо Попович“ гр. Шумен

3 място – Симеон Иванов, 15 год., ЛК „Касталия” при ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

В раздел – „Есе“

I възрастова група / V-VII клас /:

1 място – Цвета Александрова Ценова, 7 клас, училище „Home Life Academy“, гр. Шумен

2 място – Пламена Попова , 6 клас , ПОУ „Христо Ботев“, гр. Търговище

2 място – Симона Симеонова, 7 клас, клуб „Художествено слово“ при ОДК – гр. Радомир

3 място – Мариана Дракова, 6 клас , ПОУ „Христо Ботев“, гр. Търговище

3 място – Кристалина Иванова , гр. Шумен, 7 клас, III ОУ „Д. Благоев“, гр. Шумен

3 място – Митко Динков , 7 клас , клуб „Художествено слово“ при ОДК, гр. Радомир

II възрастова група / VIII – XII / клас:

1 място – Дамла Кемик, 12 клас, СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Айтос

1 място – Нелин Хиджаби – 9 клас, 15г, ЦПЛР-ОДК, УЛК ,,Сладкодумци“, гр. Шумен

2 място – Божана Станева, 11 клас, кино школа „Братя Люмиер“ ОДК – гр. Варна

2 място – Илияна Борисова, 12клас, ППМГ „Нанчо Попович“ , гр. Шумен

2 място – Белинда Якуб – 10 клас, ЦПЛР-ОДК, УЛК ,,Сладкодумци-дебати“, гр. Шумен

3 място – Йордан Ценов, с. Правенци, Община Н. Пазар, 12 клас, училище „Home Life Academy“

3 място – Арзу Ибрямова, 12 клас , ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен

3 място – Георги Димитров – 12 клас, кино школа „Братя Люмиер“ ОДК- гр. Варна

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