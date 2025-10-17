Връчват Годишните награди „Лекар на Бургас“

С тържествен концерт, посветен на професионалния празник на българския лекар – 19 октомври, Ден на св. Иван Рилски, ще бъдат връчени Годишните награди „Лекар на Бургас“ за 2025 година.

Празничният спектакъл ще започне в 18.30 часа в Културен дом на НХК и ще бъде под надслов: „Изкуството лекува!“.

Той е израз на признателност към хората в бели престилки, които с отдаденост и човечност се грижат за здравето и живота на всички нас. На него са поканени близо 500 бургаски лекари, медицински сестри и специалисти от болници, диагностично-консултативни и медицински центрове в Бургас.

Събитието ще започне още в 17:30 часа с молебен за лекарите в храм „Св. Иван Рилски“, последван от факелно шествие до Културен дом на НХК, където в 18.30 часа ще започне големият концерт-спектакъл, на който ще бъдат връчени наградите „Лекар на Бургас“.

Наградите се връчват в три категории – „За академични заслуги“, „За дългогодишен цялостен принос“ и „Нашето бъдеще – за млад лекар“. Те се присъждат в знак на признателност за труда, всеотдайността и професионализма на всички лекари на Бургас, посветили живота си на медицината и на призванието да се грижат за здравето на хората.

В концерта ще вземат участие едни от най-обичаните бургаски изпълнители – вокално трио „Deja Vu“, вокална формация „Морски песъчинки“, солистите на Държавна опера – Бургас Людмила Михайлова и Йордан Христозов, балетно студио „Престиж“, танцова школа „Estrella“, Джи Пи Бенд – Бургас, клуб по спортна акробатика „Нафтекс 2024“, както и Професионален фолклорен ансамбъл „Странджа“.

В ролята на водещи на грандиозния спектакъл ще влязат д-р Доротея Дралчева и д-р Александър Бабачев.

Тази година инициативата ще обедини културните институции на града – театри, опери, ансамбли, школи и хорове, които посвещават своето изкуство на бургаските лекари.

Видео послания към лекарите ще отправят ръководители на водещи културни институции в града, сред които проф. Светозар Бенчев (НХА – филиал Бургас), Иля Пепеланов (ДТ „Адриана Будевска“), Добрин Вътев (Дружество на бургаските художници), Яна Кършийска (Регионална библиотека „П. К. Яворов“) и други.

Концертът ще съчетае музика, танц, слово и признателност – един символичен мост между науката и изкуството, между човешкото тяло и душа.

Организатори на събитието са Регионалната лекарска колегия на Българския лекарски съюз – Бургас, Община Бургас и партньори от местните културни институции.

