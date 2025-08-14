Врачанският митрополит Григорий ще отслужи Архиерейска св. Литургия на храмовия празник в Черепишкия манастир

На Голяма Богородица – 15 август по нов стил, най-големият действащ манастир във Врачанска епархия – Черепишкият манастир „Успение Богородично“, чества своя храмов празник.

Празничните богослужения по случай един от 12-те Велики християнски празници – Успение на Пресвета Богородица, ще започнат тази вечер в 18:00 часа с вечерня с чинопоследованието „Опело на Пресвета Богородица“ в съборния манастирски храм „Успение Пресветая Богородици“.

В петък от 8:30 часа в светата обител ще бъде отслужена утреня, а от 9:30 часа – Архиерейска света Литургия, възглавена от Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий, в съслужение с Негово Високопреподобие архимандрит Йоаникий, игумен на манастира, и със свещеници от Врачанската св. митрополия.

Празничните богослужения ще завършат с водосвет за здраве и душевно спасение, който е с начален час 11:00.

По традиция по повод храмовия празник на манастира ще бъде раздаден празничен курбан.

Врачанската света митрополия приканва миряните да участват молитвено в празничните богослужения!

