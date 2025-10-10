Вятър със скорост над 70 км/ч. се очаква утре в Русенско

Жълт код за силен вятър е обявен в Русенско за утре, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Очаква се скоростта на вятъра да е около 70 км/ч, като на моменти поривите могат да достигнат до 90 км/ч. С преминаването на атмосферното смущение, ще се понижат слабо и температурите. Възможно е на места слабо да превали. Слаби валежи се очакват и към вторник – сряда идната седмица. От Областната администрация апелират гражданите да са внимателни при придвижването си, да затворят добре прозорците и да обезопасят от незакрепени предмети терасите на домовете си. Припомняме, че също така изпълнителите трябва да обезопасят строителните кранове, скелетата и оградите на обектите си, а търговските фирми да обезопасят рекламно-информационните елементи от обектите си. Мерките, които съветват да се предприемат от Областната управа, са изцяло превантивни. Не се очаква поривите на вятъра да доведат до проблемни ситуации в региона. При риск институциите са готови да реагират веднага.

