Volley Village Бургас събира волейболните фенове за EuroVolley 2026

Специална фестивална зона в Морската градина ще излъчва мачовете на България на голям екран и ще предлага музика, игри и срещи с популярни спортисти

Бургас ще се включи във волейболната еуфория около Европейското първенство по волейбол за мъже – EuroVolley 2026 със специална фестивална зона в Морската градина. Volley Village Бургас ще бъде отворено от 9 до 26 септември, а достъпът за посетителите ще бъде свободен.

България е сред домакините на европейското първенство заедно с Италия, Финландия и Румъния. В София ще се проведат срещи от груповата фаза, както и осминафинали и четвъртфинали.

След емоциите от миналата година, когато българският национален отбор спечели вицесветовната титла, феновете в Бургас ще могат отново да се съберат и да подкрепят националите.

Мачовете на България на голям екран

Volley Village ще бъде разположено в Морската градина до Пантеона. На място ще има модерна сцена и голяма видеостена за пряко излъчване на мачовете.

Фестивалното пространство ще включва още миниигрище за волейбол, различни зони за активности, места за храна и напитки и шатри на партньорите на събитието.

Преди всеки мач на България ще има коментарно студио на живо с Георги и Валентин Братоеви. Към тях ще се присъединяват известни бургаски спортисти, актьори, певци, публични личности, инфлуенсъри и други гости.

Предвидени са и директни backstage включвания от залата в София с Генчо Генчев, SPR продуцент в София на EuroVolley 2026.

Игри, музика и гост-DJ-и всеки ден

Програмата на Volley Village Бургас ще бъде насочена към посетители от различни възрасти. За децата са подготвени игри, пъзели, препятствия и награди с ментори Крум Апостолов от „Игри на волята“, Краси Джунов от „Фермата“ и Виктор Гогов от „Игри на волята“. Очакват се и гост-звезди от популярни риалити формати.

Всеки ден ще има DJ сетове, а в дните, когато играе българският национален отбор, програмата ще бъде допълнена с музикални групи и изпълнители.

Водещ на сцената ще бъде Светлозар Бодуров от Power FM, а програмата ще се излъчва на живо и в социалните канали на партньорите.

Volley Village Бургас ще работи от 9 до 26 септември 2026 г. в Морската градина до Пантеона, като входът е свободен.