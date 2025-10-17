Военното окръжие в Смолян открива нов офис за набиране на кандидати за военна служба

На 21.10.2025 г. от 14:00 ч. в град Смолян ще бъде открит изнесен офис за набиране на кандидати за Българската армия, който се намира в сградата на Военен клуб – Смолян на адрес бул. „България” №77.

Новият офис ще осигури възможност за всички желаещи да получат информация, консултации и да подадат документи за постъпване на военна служба в Българската армия. Целта е да се улесни процеса на кандидатстване и да се мотивират младите хора от региона, които желаят да започнат своята кариера в Българската армия.

На мероприятието ще присъстват представители на Министерството на отбраната, Централното военно окръжие, местната власт и ръководители на териториални структури от системата за национална сигурност в гр. Смолян.

За повече информация може да се свържете с Военно окръжие – Смолян на телефон: 0884251757 или на имейл: vo-smolyan@comd.bg

