Военноисторическите музеи в Плевен променят работното си време за празничните дни

На 6 и 7 септември за посетители ще бъде отворена само Панорама „Плевенска епопея 1877“

Регионалният военноисторически музей – Плевен обяви промени в работното време на своите обекти във връзка с предстоящите почивни и празнични дни около 6 септември – Деня на Съединението на България.

На 5 септември, събота, Панорама „Плевенска епопея 1877“, Параклис-мавзолей „Св. Георги Победоносец“, Къща музей „Цар Освободител Александър II“ и Къща музей „Велик княз Николай Николаевич“ в Пордим ще приемат посетители от 9:00 до 17:30 часа.

Експозиция „Плевенска епопея 1877“ ще бъде отворена същия ден от 9:30 до 18:00 часа.

Само Панорамата ще работи на 6 и 7 септември

На 6 септември, неделя, и 7 септември, понеделник, от обектите на Регионалния военноисторически музей – Плевен за посетители ще бъде отворена единствено Панорама „Плевенска епопея 1877“.

И в двата дни тя ще работи от 9:00 до 17:30 часа.

Останалите посочени музейни обекти няма да приемат посетители на 6 и 7 септември.