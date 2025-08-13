Военно окръжие-Разград отбеляза 147 години от създаването си

Кметът на Община Разград Добрин Добрев бе сред официалните гости на тържественото отбелязване на празника на Военно окръжие II степен – Разград днес.

Институцията е сред първите подобни в страната, създадена е преди 147 години, непосредствено след края на Руско-турската освободителна война – отбеляза г-н Добрев в поздравителния адрес, който връчи на началника на Военно окръжие подполк. Венцислав Бонев, както и в приветствието си.

Сред официалните гости на събитието бяха и: началникът на Централно военно окръжие полк. Георги Георгиев, заместник областният управител Назиф Зюлкяр, кметовете на Лозница Севгин Шукри и на Кубрат Алкин Неби, представители на останалите общини в област Разград, ръководители на държавни институции, началници на военни окръжия от Североизточна България, бивши служители на Военно окръжие-Разград.

Тържеството започна с издигане на българския трибагреник през сградата на Военно окръжие-Разград, включи още изпълнение от Павел Русев на „Новото гробище над Сливница“ на Иван Вазов и на народни и родолюбиви песни от възпитаници на Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ“Развитие 1869“, както и приветствия от част от официалните лица.

Кметът Добрин Добрев заяви в приветствието си, че съзнателните, будни и патриотично настроени разградчани от преди 147 години имат достойни продължители днес в лицето на служителите във Военно окръжие-Разград. „Военно окръжие-Разград е едно от най-добрите в страната, защото взаимодейства не само с Община Разград, но и с всички институции и общини в областта. Дейността, която изпълняват, е широкообхватна, но мисията е изключително важна, защото военните окръжия остават стожер на патриотичността, запазват спомена и дават на българските граждани тази гордост, че сме народ със славно минало, много спечелени битки, успешни пълководци, защитили достойно Майка България.“ – каза Кметът. Г-н Добрев увери, че в Община Разград Военното окръжие ще продължи да има партньор, който винаги ще им съдейства. Той анонсира, че предстои обявяване на съвместна инициатива на двете институции, която цели събуждане у младите хора на патриотизма.

Началникът на Централно военно окръжие полк. Георги Георгиев потвърди мнението на Кмета Добрин Добрев, че разградското Военно окръжие е сред най-добрите в страната. Той припомни, че достойно място в историята имат и предшествениците на днешните служители, като разказа, че няколко пъти е извършвана успешна мобилизация на населението – по време на Сръбско-българската война и на Втората световна война, като припомни славната история на Трета дружина в 19-ти пехотен полк. Полк. Георгиев поздрави настоящите служители във Военното окръжие за продължаване на традициите да е сред най-добрите институции от този вид. По думите му показателен за това е фактът, че официални гости на празника им са представители на държавната и местната власт от областта, с които те работят. Полк. Георгиев допълни, че след отпадането на наборната служба военните окръжия са структурата, която се ангажира с възстановяването на военно-патриотичното възпитание на младите хора и пожела на Военно окръжие-Разград да реализира още нови инициативи, като се превръща в мястото, където младото поколение намира своите корени и мотиви за гордост от предците си.

След приветствията архиерейският наместник отец Георги отслужи водосвет и освети едно от местата, в които младите хора ще се срещат със славната история – зала „Български войн“. Експозицията в нея е подредена заедно със специалистите от Регионален исторически музей, експонатите са както музейни, така и на Военно окръжие. За част от тях разказаха директорът на музея Таня Тодороав и проф. Росица Ангелова. Те проследяват войнската слава на региона от времената на опълченците до днешните елементи от войнската работа и ежедневие.

Лентата за откриване на зала „Български войн“ прерязаха началникът на Централно военно окръжие полк. Георги Георгиев, Кметът Добрин Добрев и заместник областният управител Назиф Зюлкяр. Всички гости имаха възможност да пуснат послания в кутия на времето за следващите поколения.

По повод празника на Военно окръжие двама служители получиха предметни награди от ръководството на Централно военно окръжие за постигнати отлични резултати при изпълнение на функционалните задължения, за дългогодишна безупречна служба и доказани професионални и личностни качества – майор Пламена Николова – началник сектор и цивилният служител Свилен Иванов, а със заповед на началника на Военно окръжие в звание от сержант в старши сержант бе повишен Пламен Петров. Благодарствени адреси за добра съвместна работа получиха: директорът на РИМ-Разград Таня Тодорова, началникът на РУО-Разград Ангел Петков, началникът на РС“Изпълнение на наказанията“ главен комисар Янко Янков, началникът на отдел „Култура, туризъм и международна дейност“ в Община Разград Катерина Ганева, ръководителят на Младежки духов оркестър при ЦПЛР ЦРД Милен Бенков, директорът на Музикална школа „Илия Бърнев“ Деян Денчев и преподавателят в нея Детелина Тодорова.

