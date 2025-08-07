Военни паметници в област Габрово ще бъдат възстановени с държавно финансиране

Над 11 хил. лв. е субсидията за региона, отпусната с Постановление № 135 от 24 юли 2025 г. на Министерски съвет.

Средствата ще бъдат преведени като допълнителни трансфери към бюджетите на съответните общини за финансово подпомагане на дейности по опазване и поддържане на военни паметници.

Припомняме, че областният управител на област Габрово Мария Башева изпрати искане за целево финансиране на ремонтни дейности по военни паметници в региона след заседание на Областната комисия „Военни паметници“. Комисията разгледа мотивираните искания на общините и предложи няколко обекта.

От тях одобрени за финансиране са:

• Рехабилитация на паметник на загиналите във войните (1912-1918) с. Боженци – 5248 лв.

• Рехабилитация на паметник на загиналите във войните с. Здравковец (1885- 1945) –5 460 лв.

• Ремонт на паметник на загиналите във войните (1912-1918) с. Зая – 905 лв.

