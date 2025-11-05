Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил отслужи водосвет при новостроящия се столичен храм „Св. Пимен Зографски“, в район „Изгрев“.

В чинопоследованието участие взеха също Негово Преосвещенство Браницкият епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, протойерей Антоний Милушев – председател на църковното настоятелство при новостроящия се храм, протойерей Димитър Кутлев и протодякон Иван Петков.

Сред присъстващите бяха кметът на район „Изгрев“ д-р Делян Георгиев и заместник-кметове.

След извършване на водосвета патриарх Даниил припомни живота и делото на свети Пимен Зографски и в допълнение каза:

„Виждаме, че Бог не престава Своите грижи към нас. Често обаче се оказва, че ние Го изоставяме, забравяме Го и занемаряваме вярата, като тръгваме след своите желания. Мислим, че ще постигнем нещо многожелано и хубаво за нас. Каквото и материално да постигнем обаче, виждаме, че то не ни удовлетворява; душата ни остава ненаситена, ненахранена, гладна за Божията истина и благодат.

Свети Пимен възстановил около 300 храма и 15 манастира за времето, когато дошъл и послужил в София, и в Северна България – от Видинско до Силистра, и в Бачковския манастир – надлъж и нашир обходил цялата страна.

Хиляди българи по това време са били повлияни от чутовния подвиг, който свети Пимен извършва. Подвигът му способства нашите предци да разберат кое е важното – да не изоставят светинята. Да, много храмове били порутени, изоставени и разрушени; имало е несигурност, пак е можело – и се е случвало, да бъдат разрушавани, опустошавани, ограбвани, но виждаме резултата от неговия труд – съзидателната сила на вярата в Бога и любовта към светинята, която не бива да се изоставя, каквото и да струва това.

След толкова години се строи храм тук, в този сравнително нов квартал „Изгрев“, създаван по време, когато управляващите мислеха, че религията, вярата и Църквата са вече отминали и нямат място в модерния свят. Но виждаме днес, че Църквата продължава да живее и човеците продължават да търсят Бога. И днес хора се спасяват в този град и намират за смисъл на своя живот това да обичат Бога, да проявяват милосърдие към своите събратя, да живеят и да се трудят честно пред Бога, за да се очистват сърцата им. Като намират в това голяма милост и смисъл, по този начин те придобиват Божията благодат“.

Негово Светейшество изказа своята радост и благодарност на църковното настоятелство и административното ръководство на район „Изгрев“ в лицето на д-р Делян Георгиев за трудовете и усилията, които проявяват, като изказа своята надежда за успешно довършване на храма в рамките на настоящата и следващата година, когато да се извърши и неговото освещаване:

„Нека по молитвите на свети Пимен Зографски Господ да укрепява в нас благоговението към светинята, вярата в Бога, желанието да Му послужим, да възраства обичта и братолюбието между всички ни, защото това е истинският смисъл на християнството, на Христовата Църква. Господ е предвидял за нас и се е молил да бъдем едно, да имаме взаимна любов: По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си. (Йоан 13:35). Да ни помага Бог да преодоляваме себелюбието и да придобиваме повече любов и братолюбие едни към други“.

Текст: Михаил Тасков

Снимки: Пламен Михайлов

