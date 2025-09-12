Водолази от цялата страна отново ще почистват морското дъно

За пореден път водолази от цялата страна ще се съберат в Бургас, за да се включат в почистването на морското дъно около Мостика на градския плаж.

Доброволческата акция се организира ежегодно от Сдружение с нестопанска цел “Приятели на Морето – Бургас”.

Тя ще започне в 10.30 часа на 13.09.2025 г. /събота/, когато водолазите ще влязат във водата от плажа пред Мостика.

Инициативата ще се проведе под мотото „Да запазим чисти морето и морския бряг заедно”. Сред нейните цели е, от морското дъно не просто да бъдат извадени на сушата някакво количество отпадъци, но и да бъде напомнено, че е важно да пазим природата и да бъдем отговорни в действията си спрямо нея.

