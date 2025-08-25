Влизат в сила нови начини за плащане на паркинг в Търговище

Нови начини за плащане на паркинг влизат в сила в Търговище.

Това обяви на брифинг зам.-кметът инж. Пламен Абаджиев.

„Заплащането вече ще се осъществява чрез SMS, с карта чрез QR код, отпечатан на указателните табели, както и чрез паркинг автомати. Докато шофьорите свикнат с новите методи, на платените общински паркинги ще продължи да има служители на Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности“. Те ще насочват и ще оказват съдействие на паркиращите, за да не се допускат нарушения от незнание“, обясни инж. Абаджиев. Той посочи също, че зоните за платено паркиране остават общо четири и ще функционират във времето от 9.00 ч. до 19.00 ч. в работни дни.

Плащането с SMS ще се осъществява на номер 130601. С един SMS се заплаща един час престой. Стойността на самия SMS е 2 лв./1,02 евро. SMS за самотаксуване следва да бъде изпратен веднага след паркиране на автомобила върху паркомясто в зоните за платено паркиране. Системата автоматично ще върне отговор за статуса на заявката. Съдържанието на съобщението трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила. Няколко минути преди изтичане на заплатеното време се получава подсещащ SMS. В случай, че водачът изпрати ново съобщение преди изтичане на времето, автоматично се удължава времето за паркиране с още един час.

На монтираните табели в близост до платените паркинги има отпечатан и QR код. След сканирането му с мобилно устройство, шофьорите ще мога да въведат данни на банкова карта, с която да платят за престоя си.

При невъзможност за плащане по посочените други два начина, всеки може да заплати паркиране с паркинг автомат. Те са разположени на две места в града. Единият е на централната ул. „Васил Левски“ в близост до градския шадраван, а другият – до храм „Св. Йоан Рилски“ в района на пазара. Паркинг автоматът позволява на паркиращия да избере от предварително програмирания автомат времетраенето на престоя си и да го заплати. Плащанията са с монети и карти.

Контролът ще се осъществява от Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности“. Посредством мобилни устройства те ще сканират номерата на паркиралите автомобили, като специализиран софтуер ще показва дали за посочения автомобил е заплатена таксата за престой.

На нарушителите ще се поставят скоби. Цената за премахването им е 30 лв. В случай че има шофьори, които се опитат да премахнат скобите сами или пък ги увредят, има и предвидени глоби, които са от 100 до 500 лв.

