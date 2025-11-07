„Вкусът на есента“ озари площад „Алеко“ – с вкус, цветове и доброта за децата на Свищов

На 7 ноември 2025 г. площад „Алеко“ в Свищов се изпълни с пъстри цветове, ухание на есен и дух на съпричастност.

Общинските детски градини, Община Свищов и Младежки център – Свищов организираха благотворителния есенен базар „Вкусът на есента“, който въпреки дъждовното време събра много усмивки, топлина и доброта.

Екипите на детските градини, подкрепени от вдъхновените родители, превърнаха своите щандове в малки галерии. Щандовете изобилстваха от домашни вкусотии, от уникални есенни декорации и ръчно изработени изделия. Всяко изделие носеше личен почерк, частица любов и творчество, превръщайки площада в галерия на местния талант и доброволния труд.

Но „Вкусът на есента“ не беше просто базар – той беше мисия. Събраните средства ще бъдат дарени за изключително важна кауза: скрининг и превенция на диабета при децата. Този акт на грижа обедини усилията на всички участници в името на здравето и бъдещето на най-малките жители на Свищов.

Базарът показа, че когато хората се обединят около значимо добро дело, дори и най-сивият и дъждовен ден може да се превърне в празник на човечността и надеждата.

А свищовлии…, свищовлии доказаха, че имат не само вкус към есенните красоти, но и огромни сърца.

Благодарим на всички детски градини, техните отдадени екипи, родителите и на всеки жител на Свищов, който отвори сърцето си и подкрепи тази вдъхновяваща инициатива!

