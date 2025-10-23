Включи се в Диалог за младежта в Смолян!

Какво искат младите хора? Как гласът им може да бъде чут на местно ниво?

Заповядай на първата от поредицата срещи по Диалога на ЕС в България! Това е твоят шанс да споделиш идеи, да повдигнеш важни теми и да станеш част от разговор за бъдещето на младежките политики в твоят град.

КОГА И КЪДЕ?

Конферентна Зала на Планетариум Смолян

5 ноември 2025 г.

11:00ч.-15:00ч.

По време на срещата ще говорим за приоритетите на младите хора и как институциите могат да ги подкрепят.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Смолян.

Настоящата дейност e част от проекта “We and Europe in Dialogue” в изпълнение на процеса по Диалога на ЕС по въпросите за младежта, осъществяван от Национален младежки форум, който е председател на Национална работна група по Диалога на ЕС по въпросите за младежта към Министерство на младежта и спорта, и с финансовата подкрепа на програма Еразъм+“

