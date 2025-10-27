Виртуозният пианист Монах Авел пристига в Пловдив с новата си програма „Вечната любов“

С Благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай на 15 януари 2026 г. от 19.00 часа в Дом на културата „Борис Христов“, за първи път в Пловдив, ще се състои един уникален солов концерт на виртуозния пианист Монах Авел, чиято музика се описва като „докосваща сърцата и вдъхновяваща душите“.

С повече от 83 милиона гледания и над 500 хиляди последователи в YouTube, прочутият и много обичан в България виртуозен пианист Монах Авел, се завръща с абсолютно нова концертна програма със заглавие „Вечната любов“ през януари 2026 година. Почитателите на талантливия изпълнител ще чуят шедьоври на класическата и съвременната музика. Неговото виртуозно изпълнение, въпреки външната сдържаност и спокойствие, е изпълнено с много дълбоки емоции, цветове и чувства, които не оставят слушателите безразлични. Разнообразният му репертоар, включващ произведения от Бах и Моцарт до композиции на съвременни композитори, позволява на всеки зрител в публиката да намери в неговото изпълнение „своя музика“. Йохан С. Бах е казал, че „Целта на музиката е да докосва сърцата“ и точно това е, което Монах Авел успява да прави най-добре.

Монах Авел регулярно се завръща в България за концерти. Сред местата, където е представял предишната си програма „Душата знае“ са Зала 1 на НДК София, Фестивален и конгресен център – Варна, Зала „България“ – София, Културен дом НХК Бургас.

В живота му има много събития, които могат да се нарекат чудеса. „За мен беше чудо, че въобще се озовах в Атон, а може да се каже, че там се родих за втори път“, разказва монах Авел при предишното си идване в България за концерти. На Възнесение, през 2012 г., той претърпява тежка катастрофа, от която се отървава без драскотина. „Паднахме с камион в пропаст от няколко метра… Богородица ни спаси. Да се надяваме, че е било за добро“, добавя с усмивка монахът, който, освен с вярата, се опитва да обединява хората и с таланта си на пианист.

Двадесетгодишен заминава за Света гора, където остава общо седем години. Подстриган е за монах в манастира „Дохиар“ от архимандрит Григорий. В продължение на години е послушник в строителната бригада на обителта. Музиката е с него през целия му съзнателен живот – в музикално училище, после – в държавната консерватория, в родния му Санкт Петербург. Първите пет години на Атон минават без свирене, но после там пристига пиано и монах Авел започва да свири по малко. Днес, пианото заема най-голямата част от неговото всекидневие с репетиции, записи и гастроли, които стават все повече и повече.

Два дни преди концерта си на 15 януари 2026 г. в Пловдив, Монах Авел ще изнесе и концерт в Зала „България“ на Софийска Филхармония на 13 януари 2026.

В антракта на концертите, публиката ще се наслади на чаша вино от Света Гора Атон и ще има уникалната възможност да придобие продукти, изработени от светогорските монаси.

Билетите са вече в продажба в цялата мрежа на Eventim.bg, на касите в Пловдив, както и онлайн.

Програма на концерта „Вечната любов“:

I част

И.С.Бах/В.Кемпф – Сицилиана, BWV 1031

В.Вавилов – Ave Maria

Л.Бетховен – Към Елиза

С.Рахманинов – Елегия

С.Рахманинов/Р.Шульц – XVIII вариация от Рапсодия на тема Паганини

Ф.Шопен – Валс си минор

А.Виллолдо – Аргентинското танго «El Choclo»

Франсис Ле – Love Story

Е.Дога – Валс Грамофон

Е.Дога – Валс от кинофилма «Мой ласковый и нежный зверь»

ABBA – The Winner Takes It All

А.Пиацолла – Libertango

II част

А.Пиацолла – Oblivion

П.Чайковский – Април и Октомври от цикъла «Времена на година»

М.Таривердиев – Валс Фрау Заурих

Е.Хопкинс – And The Waltz Goes On

А.Архиповский – Пепеляшка

А.Бабаджанян – Ноктюрн

А.Цфасман – «Потому что у меня есть ты»

А.Цфасман – Лирически валс

Ж.Гарваренц – «Вечната любов»

Ф.Лист – Рапсодия №6

