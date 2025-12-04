четвъртък, декември 4, 2025
Виртуозният пианист Монах Авел, превърнал изкуството в молитва, за първи път с концерт в Пловдив

С Благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай на 15 януари 2026 г. от 19.00 часа в Дом на културата „Борис Христов“, за първи път в Пловдив, ще се състои един уникален солов концерт на виртуозния пианист Монах Авел, чиято музика се описва като „докосваща сърцата и вдъхновяваща душите“.

С повече от 83 милиона гледания и над 500 хиляди последователи в YouTube, прочутият и много обичан в България виртуозен пианист Монах Авел, се завръща у нас с абсолютно нова концертна програма със заглавие „Вечната любов“ през януари 2026 година.

Почитателите на талантливия изпълнител ще чуят шедьоври на класическата и съвременната музика. Неговото  виртуозно изпълнение, въпреки външната сдържаност и спокойствие, е изпълнено с много дълбоки емоции, цветове и чувства, които не оставят слушателите безразлични. Разнообразният му репертоар, включващ произведения от Бах и Моцарт до композиции на съвременни композитори, позволява на всеки зрител в публиката да намери в неговото изпълнение „своя музика“.

Два дни преди концерта си на 15 януари 2026 г. в Пловдив, Монах Авел ще изнесе и концерт в Зала „България“ на Софийска Филхармония на 13 януари 2026.

В антракта на концертите, публиката ще се наслади на чаша вино от Света Гора Атон и ще има уникалната възможност да придобие продукти, изработени от светогорските монаси.

Билети в цялата мрежа на Eventim.bg, на касите в Пловдив, както и онлайн.

Историята на Монах Авел: Пианото и пътят към Атон

Историята на Монах Авел е разказ за необичаен обрат на съдбата, в която светският блясък на сцената се заменя с духовната строгост на манастира, но музиката остава мост между двата свята.

От Санкт Петербург до Света Гора

Роден в културния център на Русия, Санкт Петербург, бъдещият монах получава класическо образование. Той не е просто обикновен ученик; той е надарен с невероятен талант към музиката и математиката. Годините му преминават между коридорите на музикалното училище „Римски-Корсаков“ и, по-късно, тези на престижната Държавна консерватория. Светът е очаквал от него да стане виртуозно име в концертните зали. И той е на път да го направи. Но на прага на зрелостта, едва 20-годишен, животът му взема рязък завой. Младият пианист, намирайки вътрешен покой и смисъл, който светът не може да му предложи, решава да остави всичко зад гърба си. Той се отправя към Света Гора (Атон) — монашеската република, където времето тече по други правила.

Седем години в Дохиар

На Атон той е подстриган за монах и приема името Авел. В манастира Дохиар пианото е заменено с тежкия физически труд. В продължение на седем години той е послушник, а ръцете, които някога са свирели нежни ноктюрни на Шопен, сега месят хоросан и носят камъни за реставрацията на манастира. Това е период на дълбоко смирение и изпитания, където той се учи да служи не на публиката, а на Бога. Самият той разказва за чудото на идването си там и за тежка катастрофа, от която се спасява невредим, което за него е било знамение от Богородица.

Преоткриването на музиката като молитва

След завръщането си в Русия, Монах Авел се установява във Валаамския манастир в Карелия. Там, след години на мълчание, музиката отново го намира. В манастира Дохиар е имало пиано и той постепенно е започнал да свири отново, но вече с нов дух.

Музиката, която изпълнява сега, е същата класическа музика – Бах, Рахманинов, Бетовен – но тя вече не е просто изкуство; тя е неговата молитва. С всяка нота, той се стреми да прославя Твореца и да предава на хората утехата, хармонията и радостта, които е намерил в духовния си път.

От килията до световната сцена

С годините, благодарение на YouTube и социалните мрежи, талантът му достига до милиони. Хората по целия свят са запленени от образа на монаха с дълга брада и расо, който сяда пред черно-белите клавиши и изпълва пространството с чистота и дълбочина.

Монах Авел започва да изнася концерти, които бързо се превръщат в емоционални събития. Той не е просто пианист, той е разказвач, който чрез музиката споделя своя духовен опит. Неговият живот е доказателство, че истинската хармония може да бъде намерена в съчетаването на строгия монашески обет с универсалния език на изкуството.

Програма на концерта „Вечната любов“:

I част

И.С.Бах/В.Кемпф – Сицилиана, BWV 1031

В.Вавилов – Ave Maria

Л.Бетховен – Към Елиза

С.Рахманинов – Елегия

С.Рахманинов/Р.Шульц – XVIII вариация от Рапсодия на тема Паганини

Ф.Шопен – Валс си минор

А.Виллолдо – Аргентинското танго «El Choclo»

Франсис Ле – Love Story

Е.Дога – Валс Грамофон

Е.Дога – Валс от кинофилма «Мой ласковый и нежный зверь»

ABBA – The Winner Takes It All

А.Пиацолла – Libertango

II част

А.Пиацолла – Oblivion

П.Чайковский – Април и Октомври от цикъла «Времена на година»

М.Таривердиев – Валс Фрау Заурих

Е.Хопкинс – And The Waltz Goes On

А.Архиповский – Пепеляшка

А.Бабаджанян – Ноктюрн

А.Цфасман – «Потому что у меня есть ты»

А.Цфасман – Лирически валс

Ж.Гарваренц – «Вечната любов»

Ф.Лист – Рапсодия №6

https://www.eventim.bg/bg/bileti/golyam-solov-koncert-na-monah-avel-plovdiv-gradski-dom-na-kulturata-boris-hristov-684590/event.html

