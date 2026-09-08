Виктор Марев гост на тържествената сесия на Общинския съвет в Хасково

Председателят на ОбС – Хасково г-жа Таня Захариева откри сесията и отправи своето пожелание към присъстващите и жителите на община Хасково: “Да бъде светъл празникът! Пожелавам на всички, които съдбата е свързала с Хасково по един или друг начин, и най-вече на тези, които работят, живеят и растат в Хасково да бъдат здрави и благословени…Гордейте се с Хасково и не забарявяйте, че Хасково сме ние! Честит празник! И нека Божията майка ни закриля!“.

По повод празника заместник областният управител на област Хасково посочи в поздравителен адрес към общинските съветници, официалните гости и жителите на община Хасково: „Хасково е град с многовековна история и богатото културно наследство, съхранени не само в летописите и паметниците, но и в паметта на поколения хасковлии, оставили своя траен отпечатък върху облика и духа на града. Техният труд, вяра, достойнство и упоритост са част от наследството, което сме призвани да пазим и предаваме на следващите поколения. Днес Хасково продължава да се развива благодарение на трудолюбивите и предприемчиви хора, които носят в себе си обичта към родния край.

Нека Божията майка закриля Хасково и всички, които живеят и работят тук, да им дарява сила и благодат, а градът да продължава да върви напред с достойнство и вяра!“, пожелава още в своя поздравителен адрес г-н Марев.