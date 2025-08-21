ВиК ремонт затваря кръстовище в ж.к. „Братя Миладинови“

Продължават ремонтните дейности по ВиК мрежата в ж.к. „Братя Миладинови“, като се налага пълно затваряне на кръстовището на ул. „Струма“ с ул. „Дрин“ от 11:00 часа на 21.08.2025г. /четвъртък/ за три седмици.

Въвежда се временна организация на движението в района, като движението на превозни средства в посока от ул. „Одрин“ към ж.к. „Братя Миладинови“ и обратно ще е затворено.

Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути.

Facebook

Twitter



Shares