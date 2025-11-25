ВиК – Пазарджик уведомява за планово преустановяване на водоподаването в с. Хаджиево

„Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД – Пазарджик уведомява жителите на с. Хаджиево, че поради извършване на планова процедура по тампониране на стар тръбен кладенец за питейна вода, ще бъде необходимо временно спиране на водоподаването.

Период на прекъсването:

От 11:00 ч. на 26.11.2025 г. (сряда)

до 07:00 ч. на 27.11.2025 г. (четвъртък)

Дейностите се налагат като част от планираните ремонтни и обезопасителни работи с цел подобряване на качеството и безопасността на питейната вода за населеното място.

За удобство на жителите, при необходимост ще бъде осигурен достъп до водоноска на територията на селото.

ВиК – Пазарджик поднася извинения за причинените неудобства и благодари за разбирането по време на извършването на дейностите.

