ВиК Бургас с информация за голямата авария на ул. „Любен Каравелов“

От „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД Бургас информират своите потребители, че аварията, възникнала в късните часове на 15 декември на новоизградения водопровод по ул. „Любен Каравелов“, вече е отстранена.

От ВиК уточняват, че поради сложността на повредата и невъзможността за извършването на безопасен ремонт през нощта, екипите на дружеството са приключили работа по обекта днес, 16 декември.

Установено е, че проблемът е възникнал на водопроводно отклонение в следствие на дефектирало коляно.

Тъй като водопроводът е в гаранционен срок, фирмата-изпълнител ще възстанови съоръжението и прилежащата инфраструктура съгласно техническите изисквания на ВиК ЕАД Бургас.

От водоснабдителното дружество поднасят своите извинения за причиненото неудобство на жителите от Централната градска част и благодарят за проявеното разбиране.

