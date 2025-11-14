Вижте номинираните за „Художник на годината“ – 2025 в Бургас

На празничния 6 декември по традиция ще бъде връчена годишната награда „Художник на годината“ в Бургас – едно от най-значимите отличия за местната художествена общност.

За приза тази година са номинирани трима творци: Кольо Кехайов, Анелия Николова и Стойко Даскалов.

Победителят ще бъде определен от 11-членно жури, в което влизат председателят Добрин Вътев, членове на Управителния съвет на Дружеството на бургаските художници, директорът и представител на БХГ „Петко Задгорски“, заместник-кметът по култура на Община Бургас Диана Саватева, както и миналогодишният носител на отличието – Димо Колибаров.

Престижното отличие се реализира под патринажа на кмета Димитър Николов.

Наградата „Художник на годината“ има за цел да отличи най-активните и значими творчески постижения в областта на изобразителното изкуство в региона през последните 12 месеца. Името на носителя ще бъде обявено по време на церемония, която традиционно събира представители на културните институции, артисти и почитатели на изкуството.

Facebook

Twitter



Shares